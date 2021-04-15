Şevki Sözen neden yok, ayrıldı mı? Müge Anlı’dan açıklama
Şevki Sözen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 15 Nisan tarihli bölümünde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Müge Anlı, Şevki Sözen'in programda yer almama nedenine açıklık getirdi. Peki, Şevki Sözen neden yok, ayrıldı mı?
Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 15 Nisan tarihli bölümünde yer almadı. Müge Anlı, Şevki Sözen'in bilirkişi heyetinde yer alması nedeniyle kendilerine eşlik edemeyeceğini söyledi.
ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Şevki Sözen 1963 Afganistan Kabil doğumlu. Prof. Dr. Şevki Sözen baba tarafından aslen Makedonya asıllıdır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezunudur.
Kariyerine Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda 1987 yılında Asistan olarak başlayan Prof. Dr. Mehmet Şevki SÖZEN iş hayatına sırasıyla;
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara (1990-1991) Yedek Subay
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adana (1991) Adli Tıp Uzmanı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1993-1994) Adli Tıp Uzmanı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1994 – 2000) Adli Tıp Doçenti
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (2000 – ) Adli Tıp Profesörü
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanı ( 2001 – 2003) kurumlarında bulunmuş ve şu anda; İst.Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Çapa/ İST da kariyerine devam etmektedir.