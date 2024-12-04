Şevket Çoruh: Özgür Ozan hastalık hastası

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Evgin’in sorularını yanıtlayan ikiliden Şevket Çoruh rol arkadaşı Özgür Ozan’ın ‘hastalık hastası’ olduğunu söyledi.

Murat Evgin’in Şevket Çoruh’a “Kısa sorular oyunumuzda ‘Kim hastalık hastası?’ diye sordum, sen Özgür Abi’yi gösterdin. ‘Senin arabanda Özgür Ozan için tansiyon aleti varmış’ doğru mu?” diye sorması üzerine Özgür Ozan “Evet benim arabamda yok, onun arabasında var” diye cevap verdi.

Şevket Çoruh ise “Ben bizim dostluğumuzu arkadaşlıklarına hayran olduğum, öğrencileri olduğum Müjdat Gezen ve Savaş Dinçel’e benzetiyorum. Biz Müjdat Gezen ve Savaş Dinçel’iz. Özgür’ü, şakalarından her şeyine gün geçtikçe Müjdat Hoca’ya daha çok benzetiyorum” dedi.