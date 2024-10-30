Şevket Çoruh annesine veda etti

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Vefat haberini Şevket Çoruh’un kızı Gülenay Çoruh, sosyal medya hesabından duyurdu. Anne Çoruh önceki gün Üsküdar Bülbüldere Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan mezarlığa defnedildi.
“Arka Sokaklar”ın oyuncuları Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Nazlı Tosunoğlu oyuncuyu yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen, Ozan Güven, İlker Ayrık da Şevket Çoruh’u teselli etti.
Müjdat Gezen ve Zafer Ergin de cenazede hazır bulundu.
Günay Karacaoğlu