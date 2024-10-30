×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Şevket Çoruh annesine veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Şevket Çoruh#Neriman Çoruh#Arka Sokaklar
Şevket Çoruh annesine veda etti
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 08:15

KANAL D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”da Mesut Komiser’i canlandıran Şevket Çoruh’un annesi Neriman Çoruh, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

 Vefat haberini Şevket Çoruh’un kızı Gülenay Çoruh, sosyal medya hesabından duyurdu. Anne Çoruh önceki gün Üsküdar Bülbüldere Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan mezarlığa defnedildi.

Şevket Çoruh annesine veda etti

Arka Sokaklar”ın oyuncuları Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Nazlı Tosunoğlu oyuncuyu yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen, Ozan Güven, İlker Ayrık da Şevket Çoruh’u teselli etti. 

Şevket Çoruh annesine veda etti

Müjdat Gezen ve Zafer Ergin de cenazede hazır bulundu.

Haberin Devamı

Şevket Çoruh annesine veda etti

Günay Karacaoğlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şevket Çoruh#Neriman Çoruh#Arka Sokaklar

BAKMADAN GEÇME!