Sevinçten uçup bütün bebeklere altın dağıtmıştı... Daha geçen yıl heyecanlı bir baba adayıydı... Şimdi kucağında kızıyla bir yaşına daha girdi

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Daha nişanlandıkları duyurulduktan hemen sonra bütün dünyanın ilgi odağı oldu o genç kız. Varlıklı ama soyluluk unvanı olmayan bir ailede doğmuştu... İyi bir eğitim almış ve meslek sahibi olmuştu.



Ama kader ona mesleğini yapmak yerine bambaşka bir seçenek sundu... Bu yakışıklı prens ile yolları kesişti ve evlendiler... Dünyanın dört bir yanından kraliyet aileleri de bu düğünde buluştu.



Aradan iki yıl geçti. O iki genç yuvalarını kurdular hatta bir de kız bebek sahibi oldular. Daha geçen yıl 28 Haziran günü baba adayı olarak doğum gününü kutlayan o genç adam bu kez de kucağında bebeğiyle bir yaşına daha girdi.

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Bu öykünün kahramanı olan genç adam Ürdün'ün veliaht prensi Hüseyin.2023 yılında Rajwa Alsahif ile hayatını birleştiren Hüseyin, geçen yıl bu özel günü bir baba adayı olarak kutladı. Bu yıl da yeni yaşına girerken bir yanında karısı Rajwa, diğer yanında da yakında bir yaşına girecek olan kızı İman vardı.Hüseyin'in annesi Ürdün Kraliçesi Rania da dört çocuğunun en büyüğü olan ilk göz ağrısı olan oğlunun doğum gününü unutmadı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Rania, Instagram sayfasından oğlunun yeni yaşını kutladı.Bunun için seçtiği fotoğrafta da Hüseyin ile minik kızı İman yer alıyordu. Oğluna "Doğum günün kutlu olsun benim sevgili Hüseyin'im... İman bebeğin en büyük kahramanı" diye seslendi.Kraliçe Rania'nın, 31 yaşına giren oğlunu kutladığı o paylaşıma takipçilerinden de çok sayıda iyi dilek ve tebrik mesajı geldi.

Hüseyin ile Rajwa, Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki düğününe kızları İman ile birlikte gitti.





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Hüseyin, kızının doğumuyla öyle büyük bir sevinç yaşadı ki onunla aynı gün aynı pastanede dünyaya gelen bütün bebeklere altın lira hediye etti.





Prens, geçen yıl yeni yaşına girerken heyecanlı bir baba adayıydı. Şimdi ise mutlu bir baba.

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Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa , bundan iki yıl önce Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen bir törenle evlendi.Onların evlilik törenine Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi temsilcileri katıldı.Düğünden bir süre sonra Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeklerini beklediği duyuruldu. Çiftin ilk çocuğu İman, geçen yılın ağustos ayında dünyaya geldi. Onun doğumu da ilk kez torun sahibi olan Kraliçe Rania ve kocası Kral Abdullah başta bütün ailenin ayaklarını yerden kesti.İlk kez baba olan Hüseyin de aynı adı taşıdığı dedesinin anısını yaşatan hastanede, kızıyla aynı gün doğan bebeklere birer altın lira hediye etti...Minik İman ailesine öyle bir neşe kaynağı oldu ki, Kraliçe Rania ile Kral Abdullah onu kucaklarından düşürmek oldu. Hatta bu konuda annesi Rajwa ve babası Hüseyin'e bile rakip haline geldiler diyebiliriz.

Özellikle daha 53 yaşında babaanne olan Rania, ilk torununu öylesine benimsedi de onu kucağına alıp internet üzerinden bazı toplantılara bile katıldı.Rania, geçtiğimiz hafta sonu da dünyanın en zengin üçüncü kişisi olarak bilinen Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki düğününe katıldı. Kocası bir iş gezisi için ABD'ye gittiğinden ona oğlu Hüseyin, gelini Rajwa, büyük kızı İman ve kocası Jameel Thermiotis, küçük kızı Salma ve tabii ki torunu İman eşlik etti.Daha dünyaya geleli bir ay bir olmayan İman, bu şekilde "yüzyılın düğünü" olarak adlandırılan bu evlilik törenine de bir şekilde tanıklık etmiş oldu.