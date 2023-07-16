Sevim Emre, Orhan Gencebay'ın sağlık durumunu anlattı

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Kazanın ardından CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Sevim Emre, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Direkt betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başını çarpabilirdi. Spor yaptığı için daha hafif atlattı. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar. Yalan yanlış haberler yapılıyor, bunlar bizi çok üzüyor...

BÖYLE GAZETECİLİK Mİ OLUR!

Kaza sonrası yapılan abartılı haberler yüzünden sevenlerinin büyük üzüntü duyduğunu belirten Sevim Emre, sosyal medya hesabından böyle isyan etti: