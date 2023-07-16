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Sevim Emre, Orhan Gencebay'ın sağlık durumunu anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Orhan Gencebay#Sevim Emre#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 11:58

Sanatçı Orhan Gencebay, 2 gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti. Gece sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine bırakılmak istenen Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin başına talihsiz bir kaza geldi. Orhan Gencebay tekneden düştü.

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Kazanın ardından CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Sevim Emre, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Direkt betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başını çarpabilirdi. Spor yaptığı için daha hafif atlattı. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar. Yalan yanlış haberler yapılıyor, bunlar bizi çok üzüyor...

BÖYLE GAZETECİLİK Mİ OLUR!

Kaza sonrası yapılan abartılı haberler yüzünden sevenlerinin büyük üzüntü duyduğunu belirten Sevim Emre, sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

Sevim Emre, Orhan Gencebayın sağlık durumunu anlattı

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#Orhan Gencebay#Sevim Emre#Kaza

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