Sevilmediği gerçeğiyle gene yüzleşti… Bir heves geri döndü ama yine kaçıp gidecek

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Bu dönüş herkesi şaşırttı zira Harry ve Meghan kraliyet ailesi hakkında oldukça ciddi suçlamalarda bulunmuş; Meghan’ın bu aile içinde ırkçılığa dahi maruz kaldığını söyleyerek Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton dahil ailenin üst düzey üyelerinin kendilerini sevmediklerini ve aralarında istemediklerini iddia etmişlerdi.

İkilinin İngiltere’den kaçarcasına ayrıldıktan 6 yıl sonra neden geri döndükleri merak konusu oldu. Harry geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak aslında temelde iki çocuğu Arcihe ve Lilibet’in kendi memleketinde eğitim almalarını istediğini söyledi.

Ancak birçokları bu dönüşün sebebinin Harry ve Meghan’ın artık ABD’deki lüks yaşamlarını finanse edemeyecek hale geldiğini, iş girişimleri ve Meghan’ın Hollywood yıldızlığı hayallerinin tükendiğini düşünüyor.

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Zor duruma düşen çiftin şöhret ve bu şöhretin getireceği para hayaliyle şansılarını yeniden İngiltere’de denemek istedikleri, bunlar gerçekleşmezse de Harry’nin güçlü ailesine sığınmak istedikleri iddia ediliyor…

Ancak sebebi ne olursa olsun bu geri dönüş Harry ve Meghan için olumlu sonuç vermedi.

Harry ülkesine dönünce sıcak şekilde karşılanmadı ve babası Kral Charles’la henüz görüşmedi. Oysa başlarda Charles’ın torunlarını çok özlediği ve bu uğurda küs olduğu oğluyla barışacağı söyleniyordu.

Meghan ise Harry’den bile daha zor durumda… Sussex Düşesi Meghan kocasının memleketine geri döndüğünden beri oldukça kötü karşılandı ve 6 yıl önce ayrıldığı bu ülkede ne sevenleri ne de sağlam bir arkadaş çevresi var.

Ve gelen son haberlere göre bu geri dönüşten çok pişman olan Meghan Markle İngiltere’den ayrılmak ve bu ülkeyle olan bağını sonsuza kadar koparmak istiyor.

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Meghan Markle'ın, İngiltere'ye yaptığı zorlu dönüşün ardından ülkeyi kalıcı olarak terk etmeyi düşündüğü iddia ediliyor. Basına konuşan kaynaklar, soğuk karşılanma biçiminin ve giderek artan sıla özleminin, Markle'ın Prens Harry ile birlikte İngiltere'de yeni bir hayat kurma çabalarını sekteye uğrattığını belirtiyor.

45 yaşındaki Sussex Düşesi, yaklaşık iki ay önce eşi 42 yaşındaki Prens Harry ve çocukları Archie (7) ve Lilibet (5) ile birlikte İngiltere'ye dönmüştü.

Ailenin, Markle'ın yerel barlara girerken görüntülendiği Cotswolds bölgesinde kaldığı düşünülüyor. Ancak içeriden edinilen bilgilere göre, karşılaştıkları düşmanca tavır, çiftin İngiliz yaşam tarzına uyum sağlama çabalarını zorlaştırdı.

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Bir kaynak, Markle'ın dışarıya karşı destekleyici bir duruş sergilemeye çalışsa da, bu geçiş sürecinde büyük zorluklar yaşadığını öne sürdü. Aynı kaynak, Markle'ın Kaliforniya'yı, özellikle de ailenin Montecito'daki evini, arkadaşlarını ve annesi Doria Ragland'ı özlediğini ifade etti.

Kaynak ayrıca, Markle'ın mutsuzluğunun sadece alışılagelmiş bir ev özleminden ibaret olmadığını; İngiliz kırsalındaki daha sakin yaşam temposuna uyum sağlamakta da güçlük çektiğini belirtti.

İçeriden bilgi veren kaynak şunları söyledi: "Meghan, İngiltere'ye dönmenin ailesine yeni bir sayfa açma fırsatı sunacağına inanarak yola çıkmıştı; ancak gerçekler beklediğinden çok daha zorlu oldu. Kaliforniya onun için huzurlu, bağımsız ve rahat bir yaşamı temsil ediyor. İngiltere ise, tam tersine, geride bırakmak istediği bir döneme dair anıları yeniden canlandırıyor gibi görünüyor."

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"Meghan'ı en çok üzen şey, henüz toplum içinde kendine bir yer edinme fırsatı bile bulamadan yargılandığını hissetmesi. Yerel halktan bazılarının, gittiği barlarda onun varlığına tepki gösterdiğine ve yine bölge sakinlerinin, onun için alınan yoğun güvenlik önlemlerinden rahatsızlık duyduğuna dair haberler var."

Meghan bu durumdayken Harry olan bitenden o kadar da mutsuz değil… Harry'nin İngiltere ile olan ilişkisi karmaşık olsa da, orası onun büyüdüğü yer ve prens hâlâ kendini İngiltere’ye ait hissediyor.

Harry’nin karısının bu durumundan endişeli söylenenlere göre. Üstelik bazı kaynaklar, Markle'ın, babası Thomas Markle ile ilgili gündemde olan çocuk istismarı iddialarına dair sorularla karşılaşmamak için İngiltere'den ayrılmaya "can attığını" öne sürdü.