Sevginin Gücü filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

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SEVGİNİN GÜCÜ KONUSU NEDİR?

Sevginin Gücü, konuşamayan Pakistanlı küçük kız Shahida ile yolları kesişen bir adamın hikâyesini anlatıyor. Beş yaşındaki Shadida’nın annesi kızının konuşması için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Shahida’yı tedavi ettirebilmek için onu Pakistan’dan Hindistan’a götürmeye karar verir. Çıktıkları bu yolculuk, küçük kızın hayatını tamamen değiştirir. Trenle çıktıkları yolculukta küçük kız, tren durakta beklediği sırada camdan gördüğü kuzuların yanına gitmek için trenden iner. Fakat trenin hareket düdüğü çaldığında Shahida duyamadığı için treni kaçırır.

Küçük kız bilmediği topraklarda yapayalnız kalmıştır. Tek başına sokaklarda dolaşan küçük kızın yolu Bajrangi adındaki bir adamla kesişir. Bajrangi, Shahida’ya yardım etmeye çalışsa da ondan hiçbir şey öğrenemediği için ne yapacağını bilemez. Daha sonra kızın Pakistanlı olduğunu öğrenen genç adam kızı ailesine kavuşturmaya karar verir. Shahida’nın ailesini bulmak için yola koyulan ikili kendilerini macera dolu bir yolculuğun içerisinde bulur.

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SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Salman Khan

Kareena Kapoor

Harshaali Malhotra

Nawazuddin Siddiqui

Sharat Saxena

Om Puri

Adnan Sami

Meher Vij

Rajesh Sharma

Alka Badola Kaushal

Krunal Pandit

Manoj Bakshi