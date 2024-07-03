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Sevginin Gücü filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

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Sevginin Gücü filmi konusu ne, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 17:33

Sevginin Gücü (Bajrangi Bhaijaan) filmi 3 Temmuz Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kabir Khan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü Salman Khan üstleniyor. Filmin kadrosunda ayrıca Harshaali Malhotra, Nawazuddin Siddiqui, Kareena Kapoor, Sharat Saxena gibi isimler yer alıyor. İşte Sevginin Gücü filmi konusu ve oyuncuları!

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SEVGİNİN GÜCÜ KONUSU NEDİR?

Sevginin Gücü, konuşamayan Pakistanlı küçük kız Shahida ile yolları kesişen bir adamın hikâyesini anlatıyor. Beş yaşındaki Shadida’nın annesi kızının konuşması için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Shahida’yı tedavi ettirebilmek için onu Pakistan’dan Hindistan’a götürmeye karar verir. Çıktıkları bu yolculuk, küçük kızın hayatını tamamen değiştirir. Trenle çıktıkları yolculukta küçük kız, tren durakta beklediği sırada camdan gördüğü kuzuların yanına gitmek için trenden iner. Fakat trenin hareket düdüğü çaldığında Shahida duyamadığı için treni kaçırır.

Küçük kız bilmediği topraklarda yapayalnız kalmıştır. Tek başına sokaklarda dolaşan küçük kızın yolu Bajrangi adındaki bir adamla kesişir. Bajrangi, Shahida’ya yardım etmeye çalışsa da ondan hiçbir şey öğrenemediği için ne yapacağını bilemez. Daha sonra kızın Pakistanlı olduğunu öğrenen genç adam kızı ailesine kavuşturmaya karar verir. Shahida’nın ailesini bulmak için yola koyulan ikili kendilerini macera dolu bir yolculuğun içerisinde bulur.

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SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Salman Khan    

Kareena Kapoor            

Harshaali Malhotra       

Nawazuddin Siddiqui   

Sharat Saxena  

Om Puri             

Adnan Sami      

Meher Vij          

Rajesh Sharma 

Alka Badola Kaushal     

Krunal Pandit   

Manoj Bakshi   

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