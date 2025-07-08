Sevgilisiyle tatile çıktı, tanınmamak için yapmadığı kalmadı… ‘Lütfen saçlarıma bakmayın!’

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Zaten ikisi de bunca başarılarına rağmen daha gençler ve çok çalışıp bunun mükafatını almak için de sık sık ya tatile çıkıyorlar ya da kendilerini eğlenceye veriyorlar.

Ünlü aşıklar Kylie Jenner ve Timothee Chalamet, Güney Fransa'da tatil yaparken gazetecilere yakalandılar.

Çift ünlü tatil cenneti Saint-Tropez'deki Shellona Plajı'na giderken etrafları kalabalık bir güvenlik ekibiyle çevrilmişti.

Yine de paparazziler ikilinin fotoğraflarını çekmeyi başardı.

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Kylie Jenner ve Timothee Chalamet uzun süredir aşklarını saklamıyor ve en sonunda birkaç ay önce ilk kez kırmızı halıya da el ele çıkarak ilişkilerini tüm dünyaya ilan ettiler.

Oldukça neşeli oldukları gözden kaçmayan ikilinin daha doğrusu Timothee Chalamet’nin fotoğrafçılardan saklanmak için başka bir gerekçesi vardı…

Zaten ünlü oyuncu giyim kuşamıyla da bunu ortaya koydu.

Başına bir şapka takıp yüzünü saklamak isteyen Timothee Chalamet bu yetmezmiş gibi bir de şapkasının üzerine bir bandana bağladı ve iyice tuhaf bir görüntü sergileyerek saklanmaya çalıştı.

Bunu sebebi ise genç yıldızın üzerinde çalışmaya başladığı son filmi Dune: Messiah yani Dune serisinin yeni filmi Dune: Mesih…

Filmin çekimleri kısa bir süre önce başladı ve gişede büyük bir hasılat yapan ilk ikisinin ardından hayranlar merakla üçüncüyü beklemeye başladı.

Timothee Chalamet’nin başını hem şapka hem de bandanayla saklamaya çalışma sebebi de tam olarak buydu.

Film için saçlarını kazıttığı söylenen ünlü oyuncu bu yeni halini ve filmde nasıl görüneceğini şimdiden belli etmek istememiş ve kendince böyle bir önlem almaya çalışmıştı…

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İkili, 2023 yılında gizlice görüşmeye başladı ve beş ay sonra gittikleri bir Beyonce konserinde öpüşürken yakalanınca aşkları ortaya çıktı.

O andan itibaren Kylie Jenner sevgilisi Chalamet'in ödül törenlerinde sık sık görülen bir isim haline geldi, ancak ikili, kırmızı halıdaki ilk ortak görünümlerini mayıs ayında Roma'da düzenlenen David di Donatello Ödülleri'nde gerçekleştirdi.

Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Travis Scott’tan iki çocuğu var. Timothee Chalamet ise daha önce Lourdes Leon, Lily-Rose Depp ve Eiza Gonzalez gibi ünlü güzellerle aşk yaşamıştı.