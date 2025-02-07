Sevgilisiyle ciddi düşünüyor... Şimdi sıra eski karısına yalvarmaya geldi: Lütfen bana yardım et!

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İlk bakışta ikisi de kendi hayatını yaşıyor gibi görünüyor. Ama durum tam olarak öyle değil...

Artık herkesin bildiği gibi 60 yaşındaki Brad Pitt, iki yıla yakın süredir birlikte olduğu Ines de Ramon ile gayet ciddi görünen bir ilişki yaşıyor.

Angelina Jolie ise kendini altı çocuğuna ve işine adamış durumda. Adı birkaç kişiyle aşk söylentisine karışmış olsa da hayatında henüz kimse yok.

ESKİ KARISINDAN YARDIM İSTİYOR

Jolie, son dönemde Vietnamlı oğlu Pax Thien'in ikinci kez bir motosiklet kazasına karışması nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Bir yandan yine mesleğinin gereklerini yerine getiriyor. Jolie, son olarak Santa Barbara Film Festivali'nde beyaz elbisesiyle kamera karşısına çıktı.

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Her ne kadar artık evli olmasalar da Angelina Jolie ile Brad Pitt ortak bir kaygıda buluşuyor hala. Bütün anne ve babalar gibi...

Eski çiftin cephesinden gelen son haber çocuklarla ilgili.

YENİDEN ÇOCUKLARIYLA BAĞLANTI KURMAK İSTİYOR

Söylentilere göre Brad Pitt, Angelina Jolie ile yollarını ayırmaya karar verdikleri dönemden bu yana altı çocuğuyla doğru dürüst görüşmüyor bile.

Rengini belli etmeyen Knox Leon dışında bütün çocukları Brad Pitt'e sırtını döndü. Jolie ile ilk biyolojik çocukları Shiloh, babasının soyadını kullanmamak için dava açtı.

Kamboçyalı oğlu Maddox zaten uzun süredir Pitt ile iyi geçinemiyor... Vietnamlı oğlu Pax Thien ona olan nefretini sosyal medyadan haykırdı.

Etiyopyalı kızı Zahara ile biyolojik ikizlerinden Vivienne Marcheline de Pitt soyadını kullanmamaya başladı.

Jolie ve Pitt cephesindeki durum şimdilik böyle.

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Son iddialara göre Brad Pitt artık boşanma davası da resmen bittikten sonra çocuklarıyla arasını düzeltmek istiyor.

Bunun için eski karısı Angelina Jolie'ye ulaşıp bu konuda kendisine yardımcı olmasını istiyor.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Angelina ile Brad, sekiz yıl süren boşanma davasını bitirdiler. Şimdi Brad Pitt yeniden çocuklarının hayatında yer almak istiyor" diye konuştu.

Bu kaynağa göre Brad Pitt özellikle Pax Thien için endişeleniyor.

Onun hayatında yol gösteren birine ihtiyaç duyduğunu düşünüyor ve bunun da kendisi olduğuna inanıyor.

Bu yüzden de eski karısı Angelina Jolie'ye ulaştı ve onunla görüşmek istediğini anlattı.





OĞLUNA GÜÇLÜ BİR ROL MODEL OLMAK İSTİYOR

Pax Thien, geçtiğimiz yılın yaz aylarında Los Angeles'ta elektrikli motosikletiyle bir kazaya karışmıştı. O kazadan yaralı olarak kurtuldu 21 yaşındaki Pax.

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Fakat geçtiğimiz hafta bir kez daha aynı şekilde bir kaza yaptı.

Bütün bunlar da Brad Pitt'i endişelendirdi Radar'a konuşan kaynaklara göre. Bu yüzden de özellikle delikanlılık çağındaki çocuklarının hayatında yeniden var olmak istiyor.

Eski çifte yakın kaynaklara göre Brad Pitt, eğer eski karısı Angelina Jolie ile birlikte altı çocuğunun ortak velayetini paylaşsaydı durumun daha farklı olacağına inanıyor.

Hayatının "asilik" döneminde olan Pax Thien'in güçlü bir erkek figürüne ihtiyaç duyduğuna inanıyor Brad Pitt.

Onun yanı sıra bütün çocuklarını da yeniden görmek istiyor.





SEVGİLİSİNDEN DE ÇOCUK HAYALİ VAR

Kaynaklara bakılırsa Pitt çocuklarından uzak kaldığı için büyük bir öfke ve aynı zamanda acı duyuyor.

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Büyüyen çocuklarının hayatına tanık olamadığı için çok şey kaçırdığını düşünüyor. Bunun için eski karısı Angelina Jolie'nin arabuluculuğuna ihtiyaç duyuyor.

Bu arada Brad Pitt'in sevgilisi Ines De Ramon'dan da bir çocuk istediği konuşuluyor. Hatta söylenenlere göre Pitt bunun için aralarında resmi bir evlilik bağı olması gerekmediğini de düşünüyor.

Brad Pitt; Angelina Jolie ile evlilikleri kötüye gitmeye başladığından bu yana çocuklarıyla çok da iyi geçinmiyor. Hatta son yıllarda onları hiç göremiyor. Oyuncuya yakın kaynaklara göre Pitt, üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğuyla yeniden bağlantı kurmak istiyor. Çocuklar ise her anlamda anneleri Angelina Jolie'nin yanında.

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Altı ay arayla iki kez motosiklet kazası yapan Pax Thien, Brad Pitt'e sosyal medya hesabı üzerinden "Dünya çapında pislik" diye seslenmişti.