Sevgilisinin giderek ünlenmesini çekememiş: O başarıya ulaştıkça bir hasetlik geldi!

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Ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil kuşkusuz..

Görünüşte gayet kusursuz olan o ilişkilerin belki sıradan insanların hayatlarında bile rastlanmayacak öyle "defoları" var ki!

SEVGİLİSİNİN BAŞARISINI TEHDİT OLARAK GÖRDÜ

İşte böylesine ilginç bir "perde arkası" iddiası da bir zamanların gözde aşıkları Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow cephesinden geldi...

Bu iddiaya bakılırsa Brad Pitt, Paltrow ile tanıştığı zaman kendisi çoktan şöhreti bulmuştu... Belli ki Paltrow'dan da hoşlanmıştı ve onun da kendi gücünden etkilenmesi hoşuna gidiyordu.

Ama diğer yandan Gwyneth Paltrow da sinemada ün kazanmaya başladıkça bu durum Brad Pitt'e rahatsızlık vermeye başladı.

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Daha da ötesinde sevgilisinin başarısını kıskandı ve bu durumu kendine yönelik bir tehdit olarak algılamaya başladı.

Bu iddiaları ortaya atan Amy Odell…

Bir süre önce piyasaya çıkan ve Paltrow'un hayatının bilinmeyenlerini ele aldığı “Gwyneth: The Biography” adlı kitapta bu iddialara yer verdi Odell.

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'BU İLİŞKİYİ BİTİRMELİSİN'

Onun ileri sürdüğüne göre Brad Pitt, Se7en filminde birlikte oynadığı Paltrow'un giderek yükselen başarı grafiğinden hiç mutlu değildi.

Kitabında yer verdiği iddialara bakılırsa Gwyneth Paltrow da bunun farkına varmıştı.. Hatta ilişkilerinin 18'inci ayında makyaj sanatçısı Kevyn Aucoin'in evinde ona bu konudan söz etti.

Paltrow, Aucoin'e adını açıklamadığı birisinin "Brad senin başarın yüzünden rahatsız olmaya başlamış gibi" dediğini anlattı.

Aucoin de Paltrow'a bir tavsiyede bulundu: "Bu ilişkiyi gerçekten bitirmelisin..."





ÖYLE ETKİLENMİŞ Kİ KONUŞAMAMIŞ BİLE!

Pitt ile Paltrow, Se7en filminin setinde birbirleriyle yakınlaştı. Hatta Pitt sonradan anlattığına göre Paltrow'u görür görmez ondan etkilendi.

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Öyle ki 1997 yılında Rolling Stone dergisine verdiği röportajda "üzerinde yarattığı etkiden dolayı Paltrow'a üç metre kadar yaklaştığını ama bir türlü konuşamadığını" söylemişti.

1996 yılındaki Altın Küre Ödül töreninde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında Gwyneth Paltrow'dan "meleğim" ve "hayatımın aşkı" diye söz etti.





TACİZCİ YAPIMCIYA DA SERT ÇIKTI: 'BİR DAHA YAPARSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Bu arada ilişkilerinin ilk döneminde Brad Pitt başka bir adım daha attı...

Paltrow kendisine Harvey Weinstein'ın tacizine uğradığını anlattı.

Bunun üzerine Brad Pitt'in ne yaptığını da Paltrow Howard Stern'e verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: "Brad ona 'Eğer bir daha Gwyneth'i rahatsız edersen seni öldürürüm' demiş."

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Paltrow aynı röportajda "Ne kadar harika... Brad benim henüz güç ve şöhret kazanmadığım bir dönemde beni korumak için kendi gücünü kullandı" diye konuşmuştu.

Fakat Amy Odell'in kitabında ileri sürdüğüne göre Gwyneth Paltrow'un giderek şöhret kazanıp güçlenmesi sonradan Brad Pitt'i rahatsız etti.





NİŞANLANIP ALTI AY SONRA AYRILDILAR

1994 yılında flört etmeye başladı Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow. İki yıl sonra Brad Pitt sevgilisine evlenme teklif etti.

Ama tam da o dönemde ilişkilerinde çatlaklar oluşmaya başladı. Sonuç olarak da altı ay sonra yollarını ayırdılar.

Yine Odell'in kitabındaki iddialara bakılırsa Paltrow, Pitt ile birlikte olduğu dönemde Hugh Grant'e aşık oldu. Belli ki Grant'ın yetişme tarzını kendine yakın bulmuştu Paltrow.

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Çünkü Gwyneth Paltrow, anılarını anlattığı sırada verdiği röportajda "Brad ve senim yetiştirilme tarzlarımız çok farklıydı. Bir restorana gittiğimizde beluga ve osetra havyarları arasındaki farkı açıklamam gerekiyordu" diye konuştu.





SONRA BAŞKALARIYLA HAYAT KURDULAR

Paltrow sonradan Coldplay grubunun gitaristi ve solisti Chris Martin ile evlenip iki çocuk sahibi oldu. Ondan boşandıktan sonra da Brad Falchuk ile hayatını birleştirdi.

Brad Pitt ise Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile boşanmayla biten iki evlilik yaptı. İki yılı aşkın süredir de mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birlikte.