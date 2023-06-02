Sevgilisinin aşk itirafını duyunca sinir krizi geçirdi

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Dizinin yeni bölümünde;

Geceyi Laz kızı ile geçiren Hayri, kendini iyiden iyiye ona kaptırmaya başladı. Hayri'nin değişen davranışları Türkan ve Nalan'ın da dikkatinden kaçmadı.

Olan biteni anlamak isteyen Türkan ve Nalan, habersizce restorana gitti.

NALAN VE TÜRKAN KEBAPÇIYA BASKIN YAPTI

Hayri ve Laz Kızı'nın yemek keyfi, cep telefonuna gelen mesajla yarım kaldı. Kızının hastalandığını söyleyen Hayri, apar topar restorana geri döndü. Ancak söyledikleri Laz Kızı'nı ikna etmeye yetmedi.

Laz Kızı tarafından takip edildiğini fark eden Hayri, Türkan'ı ve çocukları da alarak eve gitti.

Hayri'nin rahatsız hallerinin nedenini anlamaya çalışan Türkan, onu Nalan konusunda uyardı.

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Ben kendimden geçtim ama eğer Nalan Abla'yı üzersen iki yakan bir araya gelmez

Geçen zamana rağmen annesinin yokluğuna alışamayan Sedat, dertleşmek için mezarlığa gitti.

Gülcihan'ın vasiyetini yerine getirmek için mücadele eden ve hayatını nispeten de olsa yoluna koymayı başaran Sedat, dakikalarca Nalan'a olan özlemini anlattı.

SEDAT, ANNESİNİN MEZARINDA DEĞİŞİMİNİ HAYKIRDI

Hayri ile yeni bir hayatın hayallerin kuran Laz Kızı, Kerim'in zamansız gelişiyle bir kez daha yıkıldı.

LAZ KIZI'NIN TEHLİKELİ VE KARANLIK DÜNYASI

Her şeyi elinin tersiyle itmeye hazır olduğunu söyleyen Laz Kızı, Hayri'ye karısıyla boşanma konuşması yapması için süre verdi.

LAZ KIZI'NDAN HAYRİ'YE BÜYÜK TEHDİT

Sude'nin bütün itirazları da Laz Kızı'nı kararından vazgeçirmeye yetmedi:

Babasının sevmediği kızlar da mutlu olmayı hak ediyor

Nalan'a olan aşkını babasıyla da paylaşan Sedat, pişmanlığını anlattı ve onu geri kazanmak istediğinin mesajlarını verdi.

SEDAT, NALAN'I UNUTAMADIĞINI İTİRAF ETTİ

O utangaç gülüşü gözümün önünden gitmiyor... Dünyanın en kıymetli şeyi beni avuçlarımın arasından kayıp gitti ve bunu ben yaptım

Laz Kızı'na kavuşmak için büyük aşkını hayatından çıkarmaya karar veren Hayri, akşam yemeği için Nalan ile sözleşti.

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Duyacaklarından habersiz Hayri için sofra hazırlayan Nalan, heyecanla beklemeye başladı.

Başka çaren yok Hayri yapacaksın... Hem Nalan'ı korumak için hem de Laz Kızı'na kavuşmak için yapacaksın

Aynı dakikalarda verdiği sürenin dolmasına rağmen Hayri'den beklediği telefon bir türlü gelmeyen Laz Kızı, Türkan'ın evine doğru yola çıktı.

Dizinin final sahnesinde;

Hayri'yi evli sanan Laz Kızı, Türkan'a tehditler savurdu.

LAZ KIZI TÜRKAN'I TEHDİT ETTİ

Yarın ilk iş boşanacaksın. Ne sen ne de kızların Hayri'yi bir daha görmeyeceksiniz

Uzun süre Nalan'ın karşısında konuşmakta zorlanan Hayri ise gerçekleri bir çırpıda anlatıverdi:

Ben başkasına aşık oldum. Bu sefer çok fena tutuldum. Biz seninle her şeyden önce iyi iki arkadaşız. Yine görüşürüz. Yine konuşuruz. Ben arayana kadar beni arama, mesaj atma. Beni darlama. Bu kız biraz tehlikeli. Yine görüşürüz ama o kadar sık gelemem...

Hayri uğruna sahip olduğu her şeyden vazgeçen Nalan, duyduklarından sonra sinir krizi geçirdi.

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