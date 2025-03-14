Sevgilisini küçük düşürdü! 'Şanslı günündeysen bahşiş bile alabilirsin'

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Dizinin yeni bölümünde;

Azem oğlu Ferda’yı bulmak için verilen adrese gitti ama ulaşamadı. Semiramis, sevgilisi Özgür’ü çağırıp onunla konuşmak istedi.

‘Bizimkiler ayrıldığımızı düşünüyorlar. Çok sevindiler, ben de düşündüm ki burada buluşsak onlara inat beni öpsen diye düşündüm. Hiç mi sevmedin beni, seviyorsun beni yoksa yaşanmazdı ki bütün bunlar’

Özgür ise, ‘Benim sorunlarım bir yana sen de son zamanlarda… Hastaneye gidip Elif’le konuşmak, otoparkta ortalığı dağıtman, buraya çağırman. Sevgi böyle bir şey değil’

Semiramis, Özgür’ün sözlerine ‘Seviyorsun beni, biliyorum aşıksın sen de’ sözleriyle karşılık verdi.

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İkili sevgili kavga edip yollarını ayırdı.

‘Özgür, Cihan artık her kimsen, ben seni cesur bir adam sanmıştım. Yok, arkadaş olacakmışız! Sen benim arkadaşım olamazsın. Arabamı park edebilirsin mesela, hatta şanslı günündeysen bahşiş bile alabilirsin’

TAYFUN VE YILDIZ'IN ROMANTİK YEMEĞİ

Yıldız ve Tayfun arkadaşlıklarını ileriye taşıdı. Yemeğe çıkan ikili daha yakından tanışma fırsatı buldu. Yıldız, Tayfun ile aralarında geçenleri arkadaşı Dilber’e anlattı. Dilber de arkadaşına sözleriyle destek oldu.

Ferda’ya ulaşamayan Azem bu kez adrese Dilber’i götürdü. Müşteri gibi şekerci dükkanına giren Dilber, sahipleri hakkında bilgi aldı.

PİRAYE'DEN AZEM'İ ZORA DÜŞÜREN SORU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem, Ayça ve Anıl’a eğlenceyle karışık tiyatro dersi verdi. Seyirci olarak da Sibel ve Piraye’yi davet etti. İkilinin performansı büyük ilgi gördü. Azem son zamanlarda Sibel ile iletişim kopukluğu üzerine konuşup ‘Ne oldu’ diye sordu. Azem’in bu sorusunu Piraye cevapladı; ‘seninle ilgili olanlar çevremde pek hoş karşılanmadı’

Daha sonra sohbet eden ikili aşk üzerine konuştu. Piraye ‘hiç mi bir şey hissetmiyorsun bana karşı’ diye sordu.

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Azem de ‘Seninle ben anca rüyada görülebilecek bir hediye paketiyiz’ karşılığını verdi.

POLİESTER FABRİKASINI TALİP ALDI

Azem polis Kürşat ile buluşup poliester fabrikası hakkında bilgi aldı. Fabrikanın satıldığını ve yeni sahibinin Talip Salacak olduğunu öğren Azem büyük şaşkınlık yaşadı.

PİRAYE'DEN DİLBER'E YENİ TEKLİF

Piraye, Dilber’i arayıp, hesap numarasını istedi ve ne kadar para lazımsa vereceğini söyledi. Dilber de Azem’in yanına gidip son gelişmeleri anlattı.

Otele gelen Özgür babasıyla görüştü. ‘Ciddi bir tartışma çıktı, neredeyse birbirimize girecektik. Nusret artık tek başına hareket edecek, yine bölündük’

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Azem de oğlunun anlattıklarını dinleyip fikrini söyledi, ‘Belki de böylesi daha iyidir. Nusret sizi gayrimeşruya çekiyor, bırak gitsin. Siz de kendi işlerinizi yaparsınız’

Nusret, Suat’ın ölümünden sonra kardeşi Hatice ile ilk kez konuştu. Kardeşinden özür dileyen Nusret, sert tepki ile karşılaştı; ‘Senin sevgiye sevene tahammülün yok. Kalpsizsin sen acınacak haldesin hatta’

YÜCEDAĞ AİLESİ FERDA'NIN PEŞİNDE!

Kardeşini görmek için kafeye giden Nehir, Nusret ile karşılaştı. İkili sohbet edip, dertleşti. Nusret ve ablası Nehir’i bir arada gören Özgür neler olup bittiğini sordu.

Özgür, ablasına ‘Babam bulmak istemiyor bence, kendimiz bulacağız başka çare yok’ sözleriyle üvey kardeşi Ferda’yı aramayı teklif etti.

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Oğlu Ferda’ya ulaşmaya çalışan Azem, evlatlık verildiği ailenin peşine düştü.