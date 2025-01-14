Sevgilisini aldı, yangından özel jetiyle kaçtı… ‘Sen ikiyüzlüsün!’

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Los Angeles’ın bir zamanlar en lüks semtleri olarak anılan yerleri şimdi adeta bir felaket filminin setini andırır halde.
ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM YANGINDA EVLERİNİ KAYBETTİ
Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangınları kısa sürede milyon dolarlık malikanelerin bulunduğu yerleşim yerlerine sıçradı. Ardından da birçok ünlünün evlerinin bulunduğu Malibu bölgesi tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınlarda Mel Gibson, Paris Hilton, Heidi Montag, Mandy Moore, Joshua Jackson, Julia Louis-Dreyfus, Milo Ventimiglia, Cobie Smulders, Eugene Levy, Miles Teller ve Anthony Hopkins gibi birçok ünlü evlerini kaybetti.
SEBEBİ BİLİNMİYOR AMA İKLİM KRİZİNİN ETKİSİ YADSINAMAZ
Yangınların nasıl başladığı hâlâ araştırılırken küresel ısınma ve iklim krizinin de bu büyük felakette etkisi olduğu biliniyor. Yıllardır kendini “iklim savaşçısı” olarak adlandıran ve yetkilileri bu konuda önlem almaya çağıran bir ünlünün davranışı ise büyük tepkiye yol açtı.
Leonard DiCaprio, Güney California'daki orman yangınlarından kaçmak için seçtiği yol nedeniyle “ikiyüzlü” olarak damgalandı.
SEVGİLİSİ VE AİLESİNİ ALIP YANGINDAN ÖZEL JETLE KAÇTI
Sosyal medya kullanıcıları Oscar ödüllü oyuncuyu “iklim savaşçısı” olarak tanınmasına rağmen ünlü statüsünden faydalanarak Los Angeles'tan özel bir uçakla ayrıldığı için eleştirdi.
50 yaşındaki DiCaprio ve 26 yaşındaki kız arkadaşı Vittoria Ceretti, geçtiğimiz gün Los Angeles'tan Meksika'nın Cabo San Lucas kentine kaçtı. Yanlarında Leo’nun babası George DiCaprio ve üvey annesi Peggy Ann Farrar da vardı.
Titanik yıldızı ve 26 yaşındaki model, 7 Ocak Salı günü lüks Pacific Palisades topluluğunda ilk yangınların patlak vermesinin ardından binlerce sakinin tahliye emri altında olduğu sırada şehri terk etti.
ADI YILLARDIR “İKLİM SAVAŞÇISI” OLARAK ANILIYOR
Aralarında Paris Hilton, Miles Teller, Adam Brody ve Leighton Meester'ın da bulunduğu ünlü dostları evlerini kaybetmenin acısını yaşarken, DiCaprio yanan şehri terk etmek için seçtiği ilginç ulaşım aracı nedeniyle internette alay konusu oldu.
Şöhretini uzun zamandır koruma çabaları ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için kullanan DiCaprio, Meksika'ya uçmak için özel bir jet kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları, iklim değişikliğine katkıda bulunan karbon emisyonlarının önemli bir kaynağı olan özel uçakları sık sık kullanması nedeniyle kendisini “ikiyüzlü” olmakla suçladı.
“BUNUN ADI DOLANDIRICILIK”
Bir X kullanıcısı DiCaprio'nun Meksika'ya uçtuğuna dair bir habere yanıt vererek “Leonardo bir ikiyüzlü: Senin için iyi, benim için değil.” yazdı.
DiCaprio sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği odaklı kurumlara 80 milyon doların üzerinde kaynak aktarırken, bir diğer kullanıcı da onun “dolandırıcı”dan başka bir şey olmadığını iddia etti: “Hollywood ünlülerinin çoğu dolandırıcıdır ve ister iyi ister kötü aktör olsunlar, izleyicilerini kandırmak için rollerini oynarlar. İklim savaşçıları’ gerçek iklimi umursamıyorlar. Hepsi sahtekâr...”
BU İLK DEĞİL…
DiCaprio daha önce de lüks özel jet kullanması nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. 50 yaşındaki oyuncu daha önce de yaz aylarını mega yatlarda modellerle parti yaparak ve özel uçağıyla dünyanın dört bir yanında uçarak geçirdiği için eleştirilmişti.
“Leonardo DiCaprio, bin normal insan büyüklüğündeki dev karbon ayak izinden vazgeçip sıfır elektrik, sıfır fosil yakıt ve sıfır plastikle topraktan yaşamaya başladığında... o zaman başkalarına çevre hakkında ders verebilirsin... o zamana kadar. Kapa çeneni ikiyüzlü.”