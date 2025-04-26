Rıza Baba'nın yeni gözdesi... Sevgilisi Yasemin Allen'a atış eğitimi verdi

Haberin Devamı

KANAL D ekranının 19 yıldır aynı ilgiyle izlenen dizisi “Arka Sokaklar” kadrosuna sürpriz bir ismi dahil ediyor. Özlem Çınar’ın canlandırdığı Aylin Komiser’in senaryo gereği şehit olarak veda ettiği “Arka Sokaklar”ın ekibindeki boşluğu Yasemin Allen dolduracak.



“Amerikalı Aynasız” lakaplı eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya’dan atış eğitimi alan, 53 ülkede yayınlanan ABD-İngiltere ortak yapımı “Strike Back” dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova’yı canlandıran, Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı “Türk Dedektif” dizisinde ise Dedektif Ayşe Farsakoğlu’na hayat veren başarılı oyuncu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli gözü pek komiser Gökçe Kurt rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

RIZA BABA’NIN YENİ GÖZDESİ

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden “Arka Sokaklar”da Rıza Baba (Zafer Ergin) ve ekibinin yolu, Gökçe Kurt ile önemli bir operasyon sırasında kesişecek.

Bu tehlikeli görevde Gökçe Komiser, sağlam bir silah arkadaşı olduğunu kanıtlayacak ve Rıza Baba’nın hem beğenisini hem saygısını kazanacak. Ancak ekibin diğer üyeleri ile Gökçe Kurt’un birbirlerine ısınmaları kolay olmayacak.

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği “Arka Sokaklar”Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu ve Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor.