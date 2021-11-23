15 yaş büyük sevgilisinin sattığı evleriyle araba ve arsa alan Türkücü Cüneyt Demiral çıktı

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Facebook’tan tanıştığı türkücü tarafından dolandırılan Safiye Çallı, gözyaşları içerisinde Müge Anlı ve ekibine başvurdu. 25 yıllık evliliğinden bir oğlu olan Safiye Çallı, 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evinin parasını kaptırdı.

Evlilik vaadiyle tüm birikiminden olan Çallı, görüşmeden önce de sık sık borç olarak para gönderdiğini söyledi. İddiaya konu olan Türkücü Cüneyt'in sattığı evlerle araba ve arsa aldığı ortaya çıktı. Genel vekaletname de verdiğini söyleyen Çallı, İstanbul'da ev alacağı vaadiyle kandırıldığını belirtti.

Halk Müziği Ses ve Sahne Sanatçısı Çıktı

Kendinden 15 yaş büyük sevgilisinden aldığı paralarla araba ve arsa alıp onu terk eden türkücünün Halk Müziği Ses ve Sahne Sanatçısı Cüneyt Demiral, sahne adıyla Akkuşlu Cüneyt çıktı.