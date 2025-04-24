Sevgilisi bir hayal peşinde... Ne evlilik olacak ne çocuk... Birlikte bir geleceğimiz yok bizim

Haberin Devamı

İki yılı aşkın süredir Ines De Ramon ile birlikte olan Pitt'in sevgilisiyle ciddi olduğu konuşuluyor konuşulmasına ama görünüşe göre bu ilişki öyle sanıldığı gibi evlilikle sonuçlanamayacak.

Pitt'e yakın kaynakların anlattığına göre Ines de Ramon ilişkilerinin bir geleceği olması için elinden geleni yapıyor.

Ama nafile!

YENİDEN EVLENMEK İSTEMİYOR

Söz konusu kaynaklar Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanma sürecinde hem maddi olarak hem de ruhsal olarak büyük bir çöküntü yaşadığını söylüyor.

Ama en çok da ruhsal açıdan dertli Brad Pitt söylenenlere göre.

Ünlü oyuncu Jolie'den boşanırken epey zorlu bir süreç geçirdi. Fransa'daki Miraval Şatosu ile ilgili sorunlar bir yandan, altı çocuğunun kendisinden yüz çevirmesi diğer yandan bir türlü kendine gelemedi.

Haberin Devamı

İLİŞKİSİNİ RESMİLEŞTİRMEKTEN YANA DEĞİL

Özetle sütten ağzı yandı Pitt'in. Bu yüzden de bir daha evlenip yuva kurmak ve sevgilisiyle resmi bir bağlantı yaratmak istemiyor.

Tam da bu nedenle Ines De Ramon'un evlilik ve çocuk hayalleri de suya düşecek.

Oysa bazı kaynaklar De Ramon'un sevgilisi Brad Pitt'i elinde tutmak için elinden geleni yaptığını ileri sürüyordu bir süredir.

SEVGİLİSİ DURMADAN FEDAKARLIK YAPIYOR

Bunlara göre Ines, zorlu süreçten geçen Pitt için güvenli bir liman olma amacında. Bu yüzden yakınlarına ilişkileri hakkında basına konuşmayı bile yasakladı.

Kaynaklara bakılırsa Ines De Ramon, Pitt ile ilişkisini sağlamlaştırmak için çocuk yapmalı bile planlıyor.

Bakalım Hollywood'un büyük bir ilgiyle takip ettiği bu ilişkinin sonu nereye gidecek...