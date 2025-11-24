Sevgili oldular

×
Eda Ece ve Kaan Yıldırım yeni bir film projesi için bir araya geldi.

Eda Ece’nin ‘Aslı’, Kaan Yıldırım’ın da ‘Yıldırım Demir’ rollerine hayat verdiği filmin çekimlerine geçen hafta sonu başlandı.

Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, kod adı “Sevgililer Günü” olan filmin asıl adı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yapım, 14 Şubat haftasında bir dijital platformda seyirciyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Onur Gözeten, Mekin Sezer, Kürşat Demir ve Tamer Levent’in de yer aldığı film, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirmek istemeyen Aslı’nın eğlenceli hikâyesini konu alıyor.

 

