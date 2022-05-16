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“Seversin”in setinden eğlenceli kareler…

#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan
“Seversin”in setinden eğlenceli kareler…

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi “Seversin” ekrana gelmek için gün sayıyor.

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Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin setinden eğlenceli görüntüler objektiflere yansıdı. Yayınlanan tanıtımları ile daha şimdiden izleyicinin gözdesi olmayı başaran dizi, eğlenceli ve komik öyküsüyle 1 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

İlayda Alişan’ın Asya, Burak Yörük’ün de oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat verdiği dizinin, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

“Seversin”in setinden eğlenceli kareler…

Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.
“Seversin”in setinden eğlenceli kareler…

Eğlenceli hikayesi ile dikkat çeken dizi Seversin’in genel hikayesi şöyle;

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Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve AVM'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

 Seversin 1 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D’de başlıyor. 

'Seversin' klibine tam puanBaşrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!
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#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan

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