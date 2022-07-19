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Seversin’in eğlenceli setinden renkli kareler…

#Seversin#İlayda Alişan#Burak Yörük
Seversin’in eğlenceli setinden renkli kareler…

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi “Seversin” her çarşamba yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

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Eğlenceli hikayesiyle izleyicinin beğenisini kazanan dizinin çekimleri renkli anlara sahne oluyor. Seversin’in kamera arkasından objektife yansıyan fotoğraflarda oyuncuların eğlenceli anları dikkat çekiyor. Her bölümü ile ekranda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi gören dizinin bu hafta yayınlanacak 8’inci bölümü yine şaşırtıcı gelişmelere sahne olacak.

Seversin’in eğlenceli setinden renkli kareler…


İlayda Alişan’ın Asya, Burak Yörük’ün de oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat verdiği dizinin, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

 Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

Seversin’in eğlenceli setinden renkli kareler…


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 Seversin yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…

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#Seversin#İlayda Alişan#Burak Yörük

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