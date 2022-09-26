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'Seversin'de Tolga, Asya'yı yok sayıyor! Seversin dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

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#Seversin#Kanal D#Yeni Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 16:11

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği, başrollerinde 'Asya' karakteriyle İlayda Alişan ve 'Tolga' karakteriyle Burak Yörük’ün yer aldığı ‘Seversin’, 26 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Asya "Konuştuk biz bunları seninle ama her şeyi yok saydın. Bizi yok saydın" diyerek Tolga'yı terk eder. Hakan'ın (Atakan Yılmaz) "Kız ne yaptıysa seni düşündüğü için yaptı, bunu çok iyi biliyorsun" sözleri de Tolga'yı sakinleştirmeye yetmez. 

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Eğlenceli hikayesiyle olduğu kadar, oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeyi başaran Seversin, sürprizlerle dolu yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Seversin'in 26 Eylül saat 21.45’de yayınlanacak 18'inci bölümünde ortalık karışıyor; Asya seti terk ederken, Tolga da babasına öfkelenir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazlı’nın başrol olacağını öğrenen Asya, öfkeyle seti terk eder. Tolga peşinden gitmek istese de çekimi bırakamaz. Her şeyden sıkılmış halde eve gelirken aldığı telefon Asya’yı bambaşka bir olaya sürükler. Kudret’in hastalığı Tolga’nın babasına karşı daha da sinirlenemsini sağlar. Kudret yine bencillik yapmış, kendisi için Tolga’nın karşısına çıkmıştır.

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"HER ŞEY BİTTİ ARTIK, BİZ BİTTİK"

2022 yazının en çok izlenen dizisi olan Seversin'in yeni bölüm tanıtımında; Tolga, "Asya bana hediyesini verdi zaten, terk etti beni!" Bu sırada Asya'nın "Her şey bitti artık, biz bittik" sözleri dikkat çeker. Burak ise "Yeni yaşıma doğum günümde terk edilmiş olarak gireceğim" cevabını verir.

ASYA'NIN 'BARIŞMA' PLANI!

Tolga ve Asya arasındaki soğuk savaş sürerken, hiç beklenmedik bir durum yaşanır. Tolga ve Asya yeniden karşı karşıya gelir. Tolga'nın zor zamanlarında Asya yanında olacak mı? Tolga doğum gününde Asya tarafından terk edilince, ikili arasında büyük bir uçurum oluşur. Asya ise Tolga'yla tekrar barışmak için bir plan yapar.

OYUNCU KADROSU

Rol gereği iki sevgiliyi oynamaya başladıktan sonra aralarındaki çekişme yerini aşka bırakan Asya ve Tolga karekterleri arasında yaşananlar ile çok konuşulan Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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#Seversin#Kanal D#Yeni Bölüm

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