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Seversin’in çekimlerinden renkli kareler…

#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan
Seversin’in çekimlerinden renkli kareler…

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi “Seversin” her çarşamba yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

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Eğlenceli ve dinamik hikayesiyle izleyicinin beğenisini kazanan dizinin çekimleri de oldukça renkli anlara sahne oluyor. Dizinin kamera arkasından objektife yansıyan fotoğraflarda oyuncuların eğlenceli anları dikkat çekiyor.

Seversin’in çekimlerinden renkli kareler…

İlayda Alişan’ın Asya, Burak Yörük’ün de oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat verdiği dizinin, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.
Seversin’in çekimlerinden renkli kareler…

Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.
Seversin’in çekimlerinden renkli kareler…

Seversin yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…

 

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#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan

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