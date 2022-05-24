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Seversin ’in birbirinden tamamen farklı iki annesi çok konuşulacak… İşte Suzan ve Şerife…

#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi “Seversin” ekrana gelmek için gün sayıyor. 1 Haziran Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşacak olan dizi, hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirmeyi başardı.

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Bugüne kadar yer aldıkları projeler ile izleyicinin haklı beğenisini kazanan usta oyuncular Nergis Kumbasar ve Zeynep Kankonde bu kez Seversin ile izleyici karşısına çıkıyor.
Birbirine taban tabana zıt iki farklı anneye hayat verecek olan oyunculardan Nergis Kumbasar; güzel, alımlı, geçmişinde oyunculuk yapmış ancak hiçbir zaman istediği şöhrete kavuşamamış, ünlü isim Tolga Tuna’nın annesi Suzan karakterine hayat verirken, Zeynep Kankonde ise orta yaşlarda, hafif deli dolu, kimi zaman saf, kimi zaman da uyanık olan Asya’nın annesi Şerife karakterine hayat verecek.
Eğlenceli hikayesi ile daha şimdiden izleyicinin ilgisini çeken Seversin’in başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük yer alırken, dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli yapıyor.
Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.
Seversin 1 Haziran Çarşamba akşamı başlıyor…

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Seversin ’in birbirinden tamamen farklı iki annesi çok konuşulacak… İşte Suzan ve Şerife…


 

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#Seversin#Kanal D#İlayda Alişan

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