“Seversin” başlıyor…İşte çok konuşulacak karakterleri…

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Samimi ve eğlenceli hikayesi ile daha şimdiden büyük merak uyandıran Seversin ’in çok konuşulacak karakterleri şöyle;

İlayda Alişan (Asya)



Asya, İstanbul’un kenarda kalmış bir semtinde dünyaya gözlerini açmıştır. Ailesinin üç numaralı kızıdır. Babasını on yaşındayken kaybetmiştir. Güzel, alımlı bir kızdır. Sadelik onu en iyi anlatan kelimedir. Zincir giyim mağazalarından birinde tezgahtar olarak çalışmakta, aynı zamanda üniversite sınavlarına kendi imkanları dahilinde hazırlanmaktadır. İyi bir üniversitenin akşam bölümünde Edebiyat Fakültesi’nde okumak en büyük hayalidir. Edebiyata, şiire meraklıdır ama bunları kimselere göstermez. Yayınlanmış bir kitabının olması, kimselerin bilmediği en büyük hayalidir. Gözü karadır, hakkını yedirmez, yapılan bir kötülüğü yarına ertelemez, unutmaz. Bu “Erkek Fatma” özelliğinden dolayı da rahmetli babasının en sevdiği kızı olmuştur Asya.

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Burak Yörük (Tolga Tuna)



Tolga, yirmili yaşların sonunda atletik fiziğe sahip, yakışıklı bir gençtir. Annesi eski oyuncu olduğundan çocukluğundan beri dizi, film, reklam işlerinin içinde büyümüş fakat istediği yere bir türlü gelememiştir. Annesi Suzan altı yaşından itibaren set set gezdirmiştir Tolga’yı. İstikrarlı bir şekilde işten işe atlayarak başrole kadar gelmiştir. Tolga, arada üniversiteyi bitirmeyi de ihmal etmemiş, oyunculuk ile eğitimini beraber devam ettirmeyi başarmıştır. Bunda en büyük pay da annesi Suzan’ın olmuştur. Yaşıtları sokakta oynarken o dans dersi almış, oyunculuk çalışmıştır. Okul hayatı, ergenliği, lise yılları, üniversite yılları hep yalnız geçmiş, doğru dürüst hiç arkadaşı olmamıştır. Tolga, hayatında bir kere aşık olmuş, ondan da kariyeri uğruna vazgeçmiştir.

Nergis Kumbasar (Suzan)



Suzan güzel ve alımlı bir kadındır. Gençliğinde bir Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit olabilecek potansiyeli olduğunu, bunu herkesin söylediğini fakat şansının yaver gitmediğini anlatır. Hep ikinci kadın olmuştur, hep arkada kalmıştır. Zaman ilerledikçe bir numara olmak için çok çırpınmış, çırpındıkça da öfke ve kıskançlıkla dolmuştur. Kendine deli gibi aşık olan Levent’in babası zengindir. Levent ve Suzan dillere destan bir törenle evlenirler. Oğlu Tolga’yı kucağına verdikleri anda da yeniden yaşadığını hisseder. O kadar güzel bir bebektir ki oğlu daha o an fark eder kendisinde olan sahne ışığı oğlunda da vardır. Yıllarca oğlunu eğitir, hayatını yönetir ve amacına ulaşır. Onu zirveye çıkarır.

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Zeynep Kankonde (Şerife)



Şerife Çelikbaş, Asya’nın annesi. Orta yaşlarda, yaşına göre hala güzel, hafif deli dolu bir kadındır. Hayatı boyunca yaşının olgunluğunda bir kadın olmayan Şerife bazen o kadar saf olup elindekini, avucundaki eve gelen bir çelik tencere satıcısına kaptırabilir, bazen de hin olup birilerinin arkasından kendisinden hiç beklenmeyecek bir oyun çevirebilir.

Seversin’in oyuncu kadrosunda İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün yanı sıra; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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Seversin 1 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…