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'Sevdiğim adama son kez sarılayım'

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Kanal D#Uğur Yücel
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 13:01

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da, "İhtiyar" rolüyle kadroya dahil olan Uğur Yücel yüzünü gösterdi. Büyük final için son iki haftaya giren yapımın tanıtımında Nisan'ın, İhtiyar'a "Sevdiğim adama son kez sarılayım" diye yalvarması bu akşamki bölüme dair heyecanı doruğa çıkardı.

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"BİZİ RAHAT BIRAK!"

Çarşamba akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya'da, büyük final öncesi heyecan zirve yaptı. Usta oyuncu Uğur Yücel'in "İhtiyar" rolüyle ekibe dahil olduğu yapımın tanıtımı nefes kesti. Nisan ile babası olduğunu öğrendiği İhtiyar arasında geçen diyalog, bölümde kopacak fırtınanın ipuçlarını verdi. Nisan'ın "Bizi rahat bırakman için ne yapmam gerekiyor?" sitemine karşılık, İhtiyar'ın "Böyle bir ihtimal yok. Artık buradasınız!" sözleri adeta rest niteliğindeydi.

Sevdiğim adama son kez sarılayım

EŞREF, İHTİYAR'IN KARŞISINDA

Eşref'in Celo'yu yakaladığı ve "Senin yaşamana çok bile müsaade ettim" sözleriyle ipleri kopardığı görüldü. Fragmanın devamında haftalardır beklenen büyük karşılaşmanın da yaşandığı ortaya çıktı. Eşref Tek'in başına geçirilen bir örtüyle İhtiyar'ın karşısına getirildiği an, heyecanı zirveye taşıdı. Nisan'ın da bulunduğu masada, karşısında İhtiyar'ı gören Eşref'in öfkesi ve Nisan'ın endişesi bölüme dair merakı artırdı.

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Sevdiğim adama son kez sarılayım

"TORUNUM BENİM SONSUZLUĞUM"

Eşref-İhtiyar buluşmasında, İhtiyar'ın "Torunum benim sonsuzluğum olacak" sözlerine karşılık Eşref'in "Buna izin vermem" tepkisiyle ikili arasındaki tüm köprüler yıkıldı. Tanıtımın finali ise bu akşam ekranda esecek duygu fırtınasını gözler önüne serdi. Nisan'ın "Yalvarıyorum, sarılmama izin ver. Sevdiğim adama son kez sarılayım" sözleri yürekleri dağladı.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

 

 

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#Eşref Rüya#Kanal D#Uğur Yücel

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