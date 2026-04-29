Sevdiği adamı elleriyle toprağa vermişti… Artık kendini sadece iki çocuğuna adadı

Hayal kırıklığıyla biten ilk evliliğinin ardından iki çocuk evlat edinmiş, kendi ailesini kurup yaşamanın peşine düşmüşken hayatının aşkı da karşısına çıkmıştı.

HAYATININ AŞKINI GEÇ BULDU, ERKEN KAYBETTİ

Mutlu mesut devam eden hayatının korkunç bir trajediyle ellerinden kayıp gideceğinden habersizdi…

Sandra Bullock sevdiği adamı ALS hastalığından kaybettikten üç yıl sonra sinemaya geri döndü

2020'den sonra gizemli şekilde ortadan kaybolan ve beyaz perdeden de uzak kalan Sandra Bullock'un bu yokluğunun ardında yatanlar bir ölüm haberiyle ortaya çıkmıştı.

2015’ten 2023’e yani son nefesine kadar birlikte olduğu büyük aşkı Bryan Randall'ın ölümünden yaklaşık üç yıl sonra setlere geri dönen Sandra Bullock hayranlarını sevindirdi ancak bunu oyunculuk kariyeri için kesin kararlar alarak yaptı. Bu dönüş hayranlarını sevindirse de Sandra Bullock artık çok fazla çalışmayacağını ve çocuklarına ayırması gereken zamanı işinin çalmasına izin vermeyeceğini söylüyor

SİNEMAYA GERİ DÖNDÜ AMA BİR ŞARTLA

Yaşadığı büyük acının ardından çocuklarına ve yakın dostlarına tutunarak kendini üç yılda zor toparlayan ünlü oyuncu yıllar önce Nicole Kidman’la başrolünü paylaştığı Practical Magic'in devam filmi için kamera karşısına geçmişti.

Yakında gösterime girecek filminin heyecanını taşısa da ünlü oyuncu artık hiçbir şeyin ailesine ayırdığı zamanı çalamayacağını, oyunculuk yapacak olsa da aslında eskisi gibi çok ortalarda görünüp kendini işle hırpalamayacağını açıkladı. Sandra Bullock ve Nicole Kidman 30 yıl önce çekilen Practical Magic filminin devamı için kamera karşısına yine birlikte geçtiler... Gerçek hayatta da Sandra Bullock'un yakın dostu olan Nicole Kidman onun en zor zamanlarında hep yanındaydı

“BİR DAHA ASLA İŞİM İÇİN ÇOCUKLARIMIN ZAMANINI ÇALMAYACAĞIM”

Sandra Bullock çocuklarını her şeyin önüne koymaya kararlı ve sinema dünyası onu çok özlemiş olsa da gelen hiçbir teklif onun için iki evlatlık çocuğu, 16 yaşındaki Louis ve 12 yaşındaki Laila’dan daha önemli olmayacak.

Yakın zaman önce katıldığı bir etkinlikte konuşan Sandra Bullock ailesine ve sevdiklerine ayırdığı zamanın aslında ne kadar kısıtlı ve ne kadar değerli olduğunu sevdiği adamı gencecik yaşta toprağa vermek zorunda kalınca anladığını söyledi ve “Çocuklarımın zamanını iş için asla çalmayacağım” dedi. Sandra Bullock'un erkek arkadaşı Bryan Randall 2023'te ALS hastalığına yenik düşüp hayatını kaybetmişti

“BENİM SEÇME ŞANSIM VAR, BUNA MİNNETTARIM”

"Birçok insan bu seçeneğe sahip değil. Benim seçme şansım var. Bu yüzden minnettarım” diyerek konumunun sağladığı avantajın farkında olduğunun altını çizen Sandra Bullock’un “Ben aşka onun sayesinde inandım” dediği sevgilisi Bryan Randall, 5 Ağustos 2023'te, üç yıl boyunca ALS ile mücadele ettikten sonra 57 yaşında vefat etmişti.

Eski bir model ve bir fotoğrafçı olan Bryan Randall ALS’ye yakalandığının bilinmesini istememiş, Sandra Bullock da sevdiği adamın bu isteğine saygı duyarak o hastalanınca bir anda her işten elini çekip ortadan kaybolmuştu. Sandra Bullock 2015'ten beri birlikte olduğu sevgilisi için "Beni aşka yeniden inandırdı" demişti

ONUN ÇOCUKLARINI KENDİ ÇOCUKLARI GİBİ SEVMİŞTİ

Sevdiği adamın başucundan hiç ayrılmadan ona son nefesine kadar bakan Sandra Bullock Bryan Randall öldükten sonra büyük bir acı yaşadığı ve boşluğa düştü.

Bullock ve Randall, Bryan Randall hayatına kaybedene kadar yaklaşık sekiz yıl boyunca büyük bir aşk yaşamışlardı. Sandra Bullock Bryan Randall'la oğlunun doğum günü partisinin fotoğraflarını çekmesi için anlaşmış, bu partiden sonra aralarında büyük bir aşk doğmuştu. Bryan Randall hastalığının bilinmesini istememişti... Sandra Bullock da bu ricayı kırmadı ve mesleğinden uzaklaşarak son nefesine kadar sevdiği adama baktı, sonra da onu kendi elleriyle toprağa vermek zorunda kaldı

İLK EVLİLİĞİ İHANETLE BİTTİ, GERÇEK AŞKI BULDU AMA KAYBETTİ

2005’te evlendiği ekran yıldızı Jesse James tarafından aldatılan ve 2010’da boşanan Sandra Bullock evlatlık çocuklarını kendi öz çocukları gibi sevip sahiplenen Bryan Randall'la gerçek aşkı bulmuş, onunla yaşlanmayı hayal ederken sevdiği adamı tedavisi olmayan hastalığa kurban vermişti…