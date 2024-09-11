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Sevda Demirel: Tanınmamak için estetik oldum

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#Sevda Demirel#Hande Ataizi#Film-San Vakfı
Sevda Demirel: Tanınmamak için estetik oldum
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 08:12

ESKİ model ve sunucu Sevda Demirel önceki akşam Film-San Vakfı tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı.

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Yıllar önce bir televizyon programında Hande Ataizi’ye attığı tokatla hafızalara kazınan Demirel, uzun süredir neden ortalarda görünmediğini açıkladı:

“Kariyerimi 25 sene önce yaşadığım talihsiz olaydan dolayı istediğim noktaya taşıyamadım, genç kızdım, istem dışı şeyler oldu. Yaptığım için pişmanım.” Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Demirel “Artık kimse beni tanımıyor, baya yüz nakli yaptırdım. Burnum, şakaklarım, yanaklarım ve çene hattım hepsi yapıldı. Tüm bunları tokat olayı unutulsun, kimse beni tanımasın diye yaptırdım. Dedemden miras kalmıştı, hepsini onun parasıyla yaptırdım” dedi.

Sevda Demirel: Tanınmamak için estetik oldum

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#Sevda Demirel#Hande Ataizi#Film-San Vakfı

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