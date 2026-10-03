Setteki gizli iliÅŸkiyi yÄ±llar sonra itiraf etmiÅŸti... Rol arkadaÅŸÄ± da sonunda sessizliÄŸini bozdu. YaÅŸanÄ±p bitmiÅŸ bir yasak aÅŸk iÃ§in ne Ã§ok yaygara kopardÄ±nÄ±z!

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Sylvester Stallone'nin The Steps: A Memoir adlÄ± anÄ± kitabÄ±nÄ±n rÃ¼zgarÄ± daha dinmeden bu kez de bir baÅŸka usta Michael Douglas'Ä±n anÄ±larÄ±na geliyor sÄ±ra.

Douglas'Ä±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta piyasaya Ã§Ä±kacak olan One Helluva Ride, adlÄ± kitabÄ±nÄ±n sayfalarÄ± da daha ÅŸimdiden usul usul aÃ§Ä±lmaya baÅŸladÄ±.

Hollywood'un emektarlarÄ±ndan Kirk Douglas'Ä±n oÄŸlu olan Michael kitabÄ±nda kim bilir neler anlattÄ±, onlarÄ± da zamanla gÃ¶receÄŸiz. Belli ki usta oyuncunun satÄ±rlarÄ± epeyce ses getirecek.

Ki daha ÅŸimdiden 42 yÄ±l boyunca kendisine ve suÃ§ ortaÄŸÄ±na sakladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rrÄ±nÄ± People dergisi kitaptan yaptÄ±ÄŸÄ± bir alÄ±ntÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi zaten.

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Buna gÃ¶re Michael Douglas , 1984 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen Romancing the Stone (Amazon'da FÄ±rtÄ±na) adlÄ± filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Kathleen Turner ile yasak bir aÅŸk yaÅŸadÄ±.

Sette Ã¶nce arkadaÅŸ, sonra da birbirlerine aÅŸÄ±k olan Turner ile Douglas yÄ±llar yÄ±lÄ± bu konudaki iddialarÄ± yalanladÄ±, sorulara da yanÄ±t vermedi.



Ama sonunda Ã¼zerinden tam 42 yÄ±l geÃ§tikten sonra Douglas, bÃ¼yÃ¼k itirafÄ±nÄ± yaptÄ± ve o sÄ±rada evli olduÄŸu karÄ±sÄ± Diandra Luker'Ä±, rol arkadaÅŸÄ± Kathleen Turner ile aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸte onun bu itirafÄ±na da Kathleen Turner'dan yanÄ±t geldi.Â

Ä°ÅŸte bunun Ã¼zerine Kathleen Turner da herkesin merakla beklediÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Douglas'Ä±n itirafÄ±ndan sonra People dergisine konuÅŸan 72 yaÅŸÄ±ndaki Turner, bu kez kaÃ§madÄ± ve yalan da sÃ¶ylemedi.

Bunun yerine "Aman TanrÄ±m! 40 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir ÅŸey iÃ§in ne bÃ¼yÃ¼k yaygara" diyerek esprili bir yanÄ±t verdi. Sonra da "Michael'Ä± Ã§ok severim ve kitabÄ±nÄ± keyifle okumayÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum" sÃ¶zleriyle cevabÄ±nÄ± verdi.

Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce ise Kathleen Turner, Romancing the Stone filminin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda Douglas ile gizli bir iliÅŸki yaÅŸayÄ±p yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± sorusuna "Sizi ilgilendirmez" diyerek yanÄ±t vermiÅŸti.





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Catherine Zeta Jones ile iki Ã§ocuklu evliliÄŸinde 26 yÄ±lÄ±nÄ± geride bÄ±rakan Douglas, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta piyasaya Ã§Ä±kacak olan kitabÄ±nda hayatÄ±nÄ±n belki de en bÃ¼yÃ¼k sÄ±rrÄ±nÄ± ifÅŸa etti.

Douglas, 1984 tarihli Romancing the Stone (Amazon'da FÄ±rtÄ±na) adlÄ± filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Kathleen Turner ile gizli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam 42 yÄ±l sonra ilk kez doÄŸruladÄ±.