Setteki gizli iliÅŸkiyi yÄ±llar sonra itiraf etmiÅŸti... Rol arkadaÅŸÄ± da sonunda sessizliÄŸini bozdu. YaÅŸanÄ±p bitmiÅŸ bir yasak aÅŸk iÃ§in ne Ã§ok yaygara kopardÄ±nÄ±z!

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Sylvester Stallone'nin The Steps: A Memoir adlÄ± anÄ± kitabÄ±nÄ±n rÃ¼zgarÄ± daha dinmeden bu kez de bir baÅŸka usta Michael Douglas'Ä±n anÄ±larÄ±na geliyor sÄ±ra.
Hollywood'un emektarlarÄ±ndan Kirk Douglas'Ä±n oÄŸlu olan Michael kitabÄ±nda kim bilir neler anlattÄ±, onlarÄ± da zamanla gÃ¶receÄŸiz. Belli ki usta oyuncunun satÄ±rlarÄ± epeyce ses getirecek.
Ki daha ÅŸimdiden 42 yÄ±l boyunca kendisine ve suÃ§ ortaÄŸÄ±na sakladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rrÄ±nÄ± People dergisi kitaptan yaptÄ±ÄŸÄ± bir alÄ±ntÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi zaten.
Sette Ã¶nce arkadaÅŸ, sonra da birbirlerine aÅŸÄ±k olan Turner ile Douglas yÄ±llar yÄ±lÄ± bu konudaki iddialarÄ± yalanladÄ±, sorulara da yanÄ±t vermedi.
Ama sonunda Ã¼zerinden tam 42 yÄ±l geÃ§tikten sonra Douglas, bÃ¼yÃ¼k itirafÄ±nÄ± yaptÄ± ve o sÄ±rada evli olduÄŸu karÄ±sÄ± Diandra Luker'Ä±, rol arkadaÅŸÄ± Kathleen Turner ile aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ÅŸte onun bu itirafÄ±na da Kathleen Turner'dan yanÄ±t geldi.Â
Bunun yerine "Aman TanrÄ±m! 40 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir ÅŸey iÃ§in ne bÃ¼yÃ¼k yaygara" diyerek esprili bir yanÄ±t verdi. Sonra da "Michael'Ä± Ã§ok severim ve kitabÄ±nÄ± keyifle okumayÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum" sÃ¶zleriyle cevabÄ±nÄ± verdi.
Douglas, 1984 tarihli Romancing the Stone (Amazon'da FÄ±rtÄ±na) adlÄ± filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Kathleen Turner ile gizli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam 42 yÄ±l sonra ilk kez doÄŸruladÄ±.