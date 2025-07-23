Sette tanıştılar, 23 yıldır evli ve mutlular… ‘Biz önce arkadaş sonra sevgili olduk’

Haberin Devamı

Bu aşkların kimisi evlilikle sonuçlanıp mutlu yuvalara vesile oluyor kimisi de o dünyanın ışıltısı ve kaosu içinde çabucak sönüp gidiyor.

YOLLARI YILLAR ÖNCE SETTE KESİŞMİŞTİ

Hollywood’un en mutlu çiftlerin biri olarak gösterilen ünlü oyuncular da tıpkı bu şekilde, 1997 yapımı unutulmaz korku filmi Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum’un çekimleri sırasında tanıştılar.

Hollywood'un iki ünlü aşığının tanışma vesilesi olan ünlü korku filmi Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum 28 yıl sonra yeniden çekildi...

Ancak ikili arasında hemen bir kıvılcım çakmadı…

Ünlü oyuncu Freddie Prinze Jr., eşi Sarah Michelle Gellar ile 23 yıllık evliliğinin mutluluk sırrı hakkında konuştu.

Haberin Devamı

İkili sette tanıştıktan 5 yıl sonra, 2002’de evlendiler ve birbirlerini hâlâ ilk günkü gibi sevmeye devam ediyorlar.

O filmde başrol oynayan ünlü aşıklar şimdi 23 yıldır evli, iki çocukları olan mutlu bir karı koca...

23 YILLIK MUTLULUĞUN SIRRI

Ünlü oyuncu "Hangi sektörde olursanız olun evlilik zordur" dedi ve “Ben mükemmel değilim. Karım da mükemmel değil. Birbirimizi kızdırıyoruz ama birbirimize saygı duyuyoruz. Biz sevgili olmadan önce arkadaştık.” sözleriyle ilişkilerinin temelini sağlam attıklarını anlattı.

"Belki de sırrımız budur? Sadece ‘Ah, o çok çekici ve seksi, hadi hemen birlikte olalım’ değildi” diyen Freddie Prinze Jr. 23 yıldır aşık olduğu eşi Sarah Michelle Gellar’la ilk tanıştıklarında birbirlerinden pek hoşlanmadıklarını da itiraf etti…

Ömürlerinin yarısını birlikte geçiren ünlü çift bu mutluluğu bulmak için epey bekledi, sonra da bu aşkı yaşatmak için birbirlerinin adeta gözünün içine baktılar

Haberin Devamı

İkili arkadaş oldu, ancak ilişkileri üç yıl sonrasına kadar romantik bir hal almadı. Gellar ve Prinze Jr. bir arkadaşlarıyla birlikte üç kişi yemeğe çıkacakken o üçüncü kişi tarafından ekilince baş başa yemek zorunda kaldıkları akşam yemeğinde birbirlerinden hoşlanmaya başladı.

SABIRLA BEKLEDİLER, MURATLARINA ERDİLER

Ünlü oyuncu bir gün eşi olacak Sarah Michelle Gellar’la ilk kez baş başa kaldığı o geceden sonra bir daha başka kadınlarla görüşmeye hevesinin kalmadığını da itiraf etti. Ünlü çift tanışıklıklarını önce dostluğa sonra da aşka dönüştürdükten sonra evlendiler ve ilişkilerinin temelini sağlam attılar

Haberin Devamı

Çift, 2001 yılında nişanlandıklarını duyurmuş ve bir yıl sonra Gellar 24, Prinze ise 26 yaşındayken Meksika'da nikah masasına oturmuştu.

BABA OLMAYI ÇOK SEVDİ

İlk kez 1997’de birlikte kamera karşısına geçen ve 2002 yapımı "Scooby-Doo" ve 2004 yapımı devam filmi "Scooby-Doo: Canavarlar Serbest"te de birlikte rol alan Prinze Jr. ve Gellar, 2009 yılında ilk çocukları Charlotte Grace'i kucaklarına aldılar. Çiftin oğulları Rocky James de 2012’de doğdu.

Ünlü aşıklar mükemmel olmadıklarını biliyor ve birbirlerini kusurlarıyla kabul ediyor

Baba olunca da hayatının değiştiğini söyleyen ünlü aktör "Çocuklarımı çok seviyorum. Kızım yaz tatili için uzakta ve bundan nefret ediyorum. Oğlumla vakit geçirmeyi seviyorum; gerçekten komik bir çocuk. Karımı seviyorum. Onunla evlenmemin bir sebebi var. O benim aynı zamanda dostum” diyor.

Haberin Devamı

"İLİŞKİLERİ BOZUK TELEFON GİBİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

Sarah Michelle Gellar da uzun ilişkilerin sırrı konusunda eşiyle benzer fikirlere sahip. "İster arkadaşlık, ister iş ilişkisi, ister evlilik olsun, bence her şey emek gerektiriyor” diyen güzel yıldız bu konuda ilginç bir yorum daha yapıyor…

"Ve artık son derece tek kullanımlık bir toplumda yaşıyoruz. Telefonunuz bozulursa tamir etmiyorsunuz. Yenisini alıyorsunuz. Bence ilişkilere karşı tutum da artık böyle”.