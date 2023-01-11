Sette kavga eden Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk arasında neler yaşandı? İlk açıklama geldi

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İkili gerilimin ardından sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Alperen Duymaz konuyla ilgili olarak Twitter sayfasındaaçıklama yayınladı:

"Geçtiğimiz pazar günü sette yaşanan ve uzayan gerginlik hakkında yazıyorum: Melisa'nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken işimizin yoğunluğu sebebiyle o gün ki geç gelişinin sebebini sordum. 'Ne oldu, neden geç kaldın Melisa?’ Gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım. Ekibin karşısında mahçup olan Melisa yaklaşık 20 dk. sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı… Bu tartışmanın sonucunda Melisa bana küfrederek seti terk etti. Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın hiç bişey yokmuşcasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim. Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bir şey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım."

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