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Sette karşılaşıp birbirlerine gönül vermişlerdi... Uğruna yuva yıkılan aşkları 3 yılda bitti

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#Ariana Grande#Ethan Slater#Wicked
Sette karşılaşıp birbirlerine gönül vermişlerdi... Uğruna yuva yıkılan aşkları 3 yılda bitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 14:23

Ünlü şarkıcı ve onunla aynı filmde rol alan oyuncu aşkı ilişkilerini sonlandırdı. Sette başlayan ve aşka dönüşen bu yakınlaşma bir evliliğin bitmesine, bir çocuğun babasız büyümeye başlamasına neden olmuştu…

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Peş peşe çekilen iki Wicked filminde birlikte rol alan ve birbirlerini sette tanıdıktan sonra aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Ariana Grande ve Ethan Slater üç yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

Çiftin bu sessiz sedasız ayrılığının aslında aylar önce gerçekleştiği iddia edildi.

Sette karşılaşıp birbirlerine gönül vermişlerdi... Uğruna yuva yıkılan aşkları 3 yılda bitti

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Haberi ilk duyuran dedikodu sitesi TMZ’e konuşan bir kaynak "Ariana ve Ethan birkaç ay önce ayrıldılar, ancak o zamandan beri arkadaş kaldılar ve birbirlerine karşı sadece saygı ve hayranlık duyuyorlar" dedi.

İkilinin ayrılık kararını zor aldıkları ancak ciddi bir ilişki içinde olmaktansa arkadaş kalmayı yeğledikleri söyleniyor.

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Sette karşılaşıp birbirlerine gönül vermişlerdi... Uğruna yuva yıkılan aşkları 3 yılda bitti

Ariana Grande’nin keyfinin bu ayrılık haberine rağmen gayet yerinde olduğu ve ünlü şarkıcının çoktan “Eternal Sunshine” adını verdiği turnesi ve yakında çıkacak olan “Petal” albümüne odaklandığı iddia edildi.

32 yaşındaki Grande ve 34 yaşındaki Slater, "Wicked" setinde tanışmışlardı. İkisi de o sırada evliydi. Ariana Grande, set daha başlar başlamaz zaten kocasından ayrıldı.

Sette karşılaşıp birbirlerine gönül vermişlerdi... Uğruna yuva yıkılan aşkları 3 yılda bitti

Ethan Slater ise lise aşkı Lilly Jay ile evliydi. Slater ve Jay'in 3 yaşında Ezra adında bir oğulları var.

Ethan Slater’ın evliliğinin bitmesine ise Ariana Grande’ye aşık olması yol açtı. Bu iddiaların doğruluğu ayrıldığı karısının Haziran 2023'te yaptığı açıklamayla kesinleşti…

Sette karşılaşıp birbirlerine gönül vermişlerdi... Uğruna yuva yıkılan aşkları 3 yılda bitti

Lilly Jay eski kocasından hiç söz etmeden direkt olarak ünlü şarkıcıyı hedef almış ve “Asıl mesele Ariana. O ne yazık ki kadın dostu bir kadın değil” demiş ve “Ailem bu hikâyede yok olan şey oldu” sözleriyle ihaneti onaylamıştı.

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Ethan Slater’ın yakın çevresinden kişiler ise eski karısının bu açıklamalarına karşı çıkmış, ünlü oyuncunun Ariana Grande’yle ilişkisi başlamadan 2 ay önce karısıyla olan evliliğinin duygusal olarak bittiğini söylemişti.

Sette karşılaşıp birbirlerine gönül vermişlerdi... Uğruna yuva yıkılan aşkları 3 yılda bitti

Bu yuva yıkan aşkın kahramanları birlikte oldukları 3 yıl boyunca aldıkları tepkiler yüzünden pek ortalarda görünmediler ve ilişkilerini saklı gizli yaşadılar.

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#Ariana Grande#Ethan Slater#Wicked

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