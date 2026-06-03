Sette Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken birbirleriyle flÃ¶rt ettiler: Ã‡ekimler bitince iliÅŸkinin ateÅŸi sÃ¶ndÃ¼

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HayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± Ben Affleck ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ evliliÄŸini yapan ama sadece iki yÄ±lda boÅŸanan Jennifer Lopez'in hayatÄ±na kimi alacaÄŸÄ±... Yani yeni aÅŸkÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ±.

DoÄŸrusu bu konudaki sÃ¶ylentiler de hiÃ§ durulmadÄ±.

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Son bir yÄ±ldÄ±r ise 56 yaÅŸÄ±ndaki Lopez'in, Office Romance filminde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi rol arkadaÅŸÄ± Brett Goldstein ile yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri bitmek bilmedi.

Lopez ile 45 yaÅŸÄ±ndaki Goldstein, bu konudaki sÃ¶ylentilere Savannah Guthrie'nin konuÄŸu olduklarÄ± Today programÄ±nda yanÄ±t verdi.

Daha doÄŸrusu Ã¼stÃ¼ kapalÄ± bir biÃ§imde geÃ§iÅŸtirdiler.

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Sohbet programÄ±nda Guthrie, ikisine de direkt olarak aralarÄ±nda bir romantik iliÅŸki olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Bu konuya Lopez "Beni biriyle birlikte gÃ¶rdÃ¼klerinde o kiÅŸiyle yakÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±klarÄ± bir zaman olmadÄ±" diye konuÅŸtu. Goldstein de bir iliÅŸkiyi "hayÄ±r" diyerek yalanladÄ±.

Savannah Guthrie ise "Tamam, ama bu bir cevap deÄŸildi" diyerek konuyu kapattÄ±.

Programda bunlar konuÅŸuldu konuÅŸulmasÄ±na ama yine de spekÃ¼lasyonlar dinecek gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Lopez ile Goldstein aralarÄ±nda bir yakÄ±nlaÅŸma olduÄŸu sÃ¶ylentilerini yalanlaya dursun bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±, 2018 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen bir videoyu paylaÅŸtÄ±.

O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Goldstein, Lopez'e hayranlÄ±ÄŸÄ±nÄ± "Ona bayÄ±lÄ±yorum" diye ilan ederken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BaÅŸka bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de de Jennifer Lopez'in bir kadÄ±na sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Brett Goldstein "Bu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en iyi sarÄ±lmalardan biri. Ben de isterim" diyor.

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Ama bu kadar da deÄŸil... Bir de Page Six'e konuÅŸan kaynaklarÄ±n sÃ¶yledikleri var.

Onlara gÃ¶re de Jennifer Lopez ile Brett Goldstein, Office Romance filminin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda birbirleriyle yakÄ±nlaÅŸtÄ±lar.

AralarÄ±ndaki uyumlu kimyayÄ± ve Ã§ekimi gÃ¶rmeyen ve hissetmeyen kimse kalmamÄ±ÅŸtÄ± zaten.



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Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde set ekibinden de gizli bir ÅŸekilde flÃ¶rt ettiler sÃ¶ylentilere gÃ¶re.

SonrasÄ±nda ise arkadaÅŸ olarak daha mutlu olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p romantik iliÅŸkiye son verdiler.

Bir kaynak "KÃ¶tÃ¼ bir durum yok. Ama aralarÄ±ndaki duygu yoÄŸunluÄŸu zamanla duruldu. ArkadaÅŸ olarak daha iyi olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ler" diye anlattÄ± durumu.

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