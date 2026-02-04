Sette başlayan aşkları yıllardır herkesi kıskandırıyor… Mutluluğun formülü çok kolaymış: Birbirimizi çok seviyoruz, yetmez mi!

Haberin Devamı

12 yıllık mutlu evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandıran çift bir yandan da ünlüler dünyasının en gizemli çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Milyonlarca hayranı olan büyük yıldızlar özel hayatlarını sosyal medya hesaplarından her gün sergilerken onlar tam tersi bir yol seçmiş…

Sık sık mutluluk sırları sorulan, evliliklerini bunca yıldır aşkların bozuk para gibi harcandığı bu dünyada nasıl yaşattıkları merak edilen aşıklar bu soruya daha önce “Aşkımızı kimseye kanıtlamak ve göstermek zorunda olmadan yaşıyoruz” diye cevap vermişlerdi.

Leighton Meester, Adam Brody ile 12 yıllık evliliğinin sırrı konusunda yeniden gelen soruya bu kez çok basit ama bir yandan da çok romantik bir cevap verdi…

Haberin Devamı

39 yaşındaki oyuncu, People dergisine verdiği röportajda "Çok komik, çünkü geçen gece biri bana bunu sordu ve ben de 'Keşke cevabım olsaydı' dedim. Ama bence birbirinizi sevmek ve iyi geçinmek bunun büyük bir parçası." dedi.

"Temelde mesele bu. Mutluluğun formülü sadece 'Bu kişiyi gerçekten seviyorum' demekle ilgili” diyen Leighton Meester, kocası Adam Brody ile evliliklerinde "Başka bir insanla birlikte olmak ve onun kusurlu olacağını ve sizi zorlayacağını bilmek ve sizin de mükemmel olmaktan çok uzak olduğunuzu bilmek önemli" düşüncesinde olduklarını anlattı.

2000’li yılların başlarında dünya çapında fırtınalar estiren iki ünlü gençlik dizisi The OC ve Gossip Girl dizileriyle yıldızı parlayan Adam Brody ve Leighton Meester, yolları kesişip aşka düştükten sonra 2014’te evlenmişti.

Adam Brody, The OC'deki sevimli Seth Cohen rolüyle, Leighton Meester ise sonradan kültürel bir fenomene dönüşen Gossip Girl'deki Blair Waldorf rolüyle ünlendi.

Haberin Devamı

Çift daha sonra 2011 yılında "The Oranges" filminin setinde yakınlaşmış, 2013 yılında ilişkilerini kamuoyuna duyurduktan bir yıl sonra da evlenmişti.

İkili yıllar içinde karı koca olarak da birlikte kamera karşısına geçtiler ve aynı projelerde yer aldılar.

Ödül törenlerinde ve kırmızı halılarda bir araya gelip poz verseler de sosyal medya kullanmayan ve aşk pozlarını paylaşmayan çift çocuklarını da meraklı gözlerden uzakta büyütmeye özen gösteriyorlar.

Adam Brody eşiyle ilişkilerini neden toplum önünde sergilemediklerini şöhretleri aracılığıyla dikkat çekmeyi ve tanınmayı istemedikleri söyleyerek açıklıyor.

Haberin Devamı

Adam Brody karısı için “Leighton doğası gereği benden daha da ketum biri. Biz evcimen insanlarız” diyerek söze başlıyor ve “Belki de gidebileceğimiz pek çok etkinliğe gitmiyoruz ve bu şekilde tanıtım arayışına girmiyoruz” diyor.

Çiftin Arlo adında 11 yaşında bir kızları ve 6 yaşında bir oğulları var, ancak çocuklarının fotoğraflarını da hiçbir zaman paylaşmadılar hatta oğullarının adını bile hâlâ açıklamış değiller.