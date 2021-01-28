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Televizyon
Haber Giriş: 28.01.2021 - 08:58 | Son Güncelleme:

Set başlar

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Set başlar
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İbrahim Büyükak Exxen’de yayınlanacak yeni dizisi “İlginç Bazı Olaylar”ın çekimlerine başladı. Ünlü oyuncuyu setin ilk gününde hamile eşi Nurdan Büyükak da yalnız bırakmadı.

İbrahim Büyükak hem senaryosunu kaleme aldığı, hem başrolünü üstlendiği, hem de yönetmen koltuğunda oturduğu “İlginç Bazı Olaylar” adlı dizisinin çekimlerine start verdi.

Set başlar

Oyuncu çekimlerin başladığını Instagram hesabında “Set başlar” notuyla yayınladığı fotoğraflarla duyurdu.

Setin ilk günü Büyükak’ı hamile eşi Nurdan Büyükak da yalnız bırakmadı. Baklava alarak seti ziyarete giden Nurdan Büyükak eşine destek oldu.

Büyükak’ın kendi hayatından yola çıkarak hikayeler anlatacağı dizi, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform Exxen’de yakında izleyiciyle buluşacak.

Set başlar

 

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