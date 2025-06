Sessiz sedasız zaferini kutladı... Sanki bilerek beyazlara bürünmüştü! O günden bu yana köprülerin altından çok sular aktı

Haberin Devamı

Tabii arada sıkıntılı dönemler de yaşayabilirler ama yine de genel hatlarıyla o değişen hayat gayet güzeldir...

Tıpkı Galler Prensesi Kate Middleton örneğinde olduğu gibi...

İngiltere'nin gelecekteki kralı Prens William ile evlendikten sonra kraliçe olmayı da garantileyen Kate, geçen yıl bir kanser şoku yaşasa da sonunda sağlığına kavuştu...

Üstelik artık eskisi gibi resmi görevlerinin başına da döndü.

GELİN GİBİ BEYAZLARA BÜRÜNDÜ

Kate Middleton, önce Trooping The Colour etkinliğinde halkın karşısına çıktı, ardından da Order of the Garter töreninde yerini aldı. Üstelik beyazlar içinde.

43 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, atlı araba geçidinde güne özel kıyafetleri içinde kocası Prens William'ın yanındaydı..

Halkı selamlayan Kate, sonra da Windsor Şatosu'ndaki St. George Şapeli'nde yapılan törene katıldı.

O gün daha önce defalarca giydiği kıyafetleri içinde de olsa yine her zamanki gibi şık ve her zamanki gibi güler yüzlüydü.

Üstelik geçen yıl hastalığı nedeniyle bu törene katılamamanın acısını da çıkarır gibiydi.

Kate aslında bu kıyafeti daha önce de giymişti... Bu aynı kıyafetle üçüncü kez halkın karşısına çıkışı.





17 YIL ÖNCE O TÖRENE İLK KATILDIĞINDA SADECE PRENS'İN SEVGİLİSİYDİ

Ama Kate'in o gün öyle gelin gibi tepeden tırnağa beyazlara bürünüp gülümsediği anlar akıllara bambaşka bir ayrıntıyı getirdi..

Takvimler 16 Haziran 2008 gününü gösterirken Kate Middleton yapılan Order of The Garder törenine ilk kez katıldı. O gün William'ın karısı hatta nişanlısı bile değildi... Sadece sevgilisiydi.

Ama bunca önemli bir törene ilk kez katılması herkese "Kate, William için bir sevgiliden daha fazlası" diye düşündürdü.

İşte bu yüzden Kate'in dün düzenlenen törendeki görüntüsü akıllara 19 yıl öncesini getirdi.

SONRA BİR BAŞKA ÖZEL TÖRENE KATILDI

Gerçekten de öyleydi. William, gelecekteki karısını aile atmosferine bir adım daha yaklaştırmıştı.

Zaten o törenin ardından başka bir adım daha geldi. Kate, bu kez de William'ın Sandhurst Askeri Akademisi'nden mezun olduğu törende onun yanındaydı.

Aynı yıl Kate, bütün ailenin katıldığı Noel kutlaması için Sandringham'a davet edildi.

Ama o sırada William ile nişanlı bile olmadığı için bu daveti geri çevirdi. Bunu da Kraliçe Elizabeth'in hoşuna gidecek şekilde yaptı... "Evli bir kadın oluncaya kadar geleneklere bağlı kalmak istediğini" ifade etti.

CAMILLA'NIN ONU İSTEMEDİĞİ SÖYLENİYORDU

Bir dönem Kate'i özellikle de o sırada veliaht prens olan Charles'ın karısı Camilla'nın istemediği konuşuluyordu.

Söylenenlere göre Camilla, Kate'in "fazla halktan biri olduğunu" söyleyerek onun aileye uyum sağlayamayacağını savunuyordu.

Yine de sonunda William ve Kate'in aşkı kazandı...

Bütün bunların üzerinden çok zaman geçti.. William ile Kate bir dargın bir barışık ilişki yaşadılar. Ama sonunda 29 Nisan 2011 günü evlendiler ve Kate de artık resmen İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi oldu.