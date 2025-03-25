Sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanmıştı... Filiz Akın'ın mezarı papatyalar ile kaplandı

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82 yaşındaki Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede cuma gecesi hayatını kaybetti.

Yeşilçam'da unutulmaz işlere imza atan usta oyuncu Filiz Akın, özel hayatını ise kameralardan uzakta yaşadı. Ailesi ve sevenleriyle zamanını geçiren Akın'ın vedası da öyle oldu.

Usta oyuncunun cenazesi vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle sessiz sedasız Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin tamamlanmasının ardından; "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..." sözleriyle acı haberi paylaştı.

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MEZARINDAKİ PAPATYALAR DİKKAT ÇEKTİ

Sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanan Filiz Akın'ın ziyaretçi akınına uğrayan mezarındaki bir ayrıntı dikkat çekti. Siyah granit taştan hazırlanan mezarın üzeri papatyalarla kaplandı.

İSMİYLE ÖZDEŞTİ

1960'ların başında yükselen bir yıldız olduğunda, genç ve taze güzelliği nedeniyle "Papatya" olarak anılmaya başladı Filiz Akın...

Özellikle "Papatya" (1964) filmi, bu lakabın yerleşmesine neden oldu. Filmdeki doğal, romantik ve genç kız karakteriyle özdeşleşti.



Dönemin basını ve hayranları, onu bu isimle çağırarak bir "simge isim" yarattı. Hatta film afişlerinde bile "Papatya Filiz Akın" ibaresi kullanıldı.