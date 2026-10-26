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Sessiz sedasız evlendiler

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#Güven Kıraç#Merve Topugil#Baba Sahne
Sessiz sedasız evlendiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 08:05

Güven Kıraç, dört yıldır birlikte olduğu Merve Topugil’le sessiz sedasız evlendi.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre 66 yaşındaki oyuncu, 36 yaşındaki Topugil’le az sayıda yakınının katıldığı sade bir törenle nikâh masasına oturduğu öğrenildi.

Kıraç geçen akşam Baba Sahne’de düzenlenen ‘Uçurtmanın Kuyruğu’ oyununun galasına katıldı. Ünlü oyuncunun, Topugil’le evlendiği ise bu gelişmenin ardından ortaya çıktı.

Sessiz sedasız evlendiler

Kıraç, geçen haziran ayında Harbiye Açıkhava’da izlediği Kardeş Türküler konserinde Merve Topugil’i çevresindekilere “eşim” diye tanıttı. Güven Kıraç, 2010 yılında Başak Kıraç’la evlenmişti. Bir kızları bulunan ikili 12 yıllık evliliğini 2022’de anlaşmalı olarak sona erdirmişti.

 

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#Güven Kıraç#Merve Topugil#Baba Sahne

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