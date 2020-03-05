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Televizyon
Haber Giriş: 05.03.2020 - 14:51,Son Güncelleme:/

Sessiz Katil belgeseli ne zaman yayınlanacak? İşte TLC 5-6 Mart yayın akışı

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Sessiz Katil belgeseli ne zaman yayınlanacak? İşte TLC 5-6 Mart yayın akışı
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TLC’nin bu haftaki yayın akışında corona virüsü belgeseli dikkat çekti. ‘Tüm dünyaya yayılan bu virüs çağımızın en büyük salgını olabilir mi?’ sorusuyla yola çıkan belgesele 'Sessiz Katil' ismi verildi. Peki, Corona virüsü belgesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte TLC 5-6 Mart yayın akışı...

Çin'in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsü şu ana kadar 80 binin üzerinde insanı etkiledi. Hızlı bir şekilde 50 ülkeye yayılan virüs, çağımızın en büyük salgını olabilir mi? Bu öldürücü virüs nasıl durdurulabilir? Her geçen gün hasta sayısı artarken alınan önlemler yeterli mi? Tüm dünyada tedirginliğe neden olan coronavirüsü ile ilgili tüm bilgileri ve çarpıcı gerçekleri mercek altına alan Koronavirüs: Sessiz Katil belgeseli, 6 Mart Cuma saat 20.30’da TLC’de. 

5 MART TLC YAYIN AKIŞI

06.00
Rüya Gibi Evler

06.30
Bu Nasıl Restoran

07.30
Adalet

08.30
Kupon Çılgınlığı

09.30
Ya Sev Ya Sat

10.30
Ufak Tefek Evler

11.00
Emlak Avcıları

12.00
Kayıp

13.00
Ağır Ailem

15.00
Kalabalık Aile

16.00
Gelinliğe Evet De

17.00
Bu Nasıl Restoran

18.00
Ufak Tefek Evler

18.30
Emlak Avcıları

19.30
Ya Sev Ya Sat

20.30
Ne Yediğini Biliyorum

21.30
Benim Tuhaf Alışkanlığım

22.30
Tam Paçayı Kurtarıyordum Ki...

23.30
People Dergisi Araştırıyor

24.30
Ölümcül Bağlılık

01.25
Büyük İhanet

02.35
Kayıp

03.20
Kupon Çılgınlığı

04.05
Emlak Avcıları

04.30
Ya Sev Ya Sat

05.15
Küçük Ev Büyük Aile

6 MART TLC YAYIN AKIŞI
06.00
Rüya Gibi Evler

06.30
Bu Nasıl Restoran

07.30
Adalet

08.30
Zaman Avcıları

09.30
Ya Sev Ya Sat

10.30
Ufak Tefek Evler

11.00
Emlak Avcıları

12.00
Kayıp

13.00
Ağır Ailem

15.00
Kalabalık Aile

16.00
Gelinliğe Evet De

17.00
Bu Nasıl Restoran

18.00
Ufak Tefek Evler

18.30
Emlak Avcıları

19.30
Ya Sev Ya Sat

20.30
Koronavirüs Sessiz Katil

21.30
Tam Paçayı Kurtarıyordum Ki...
23.30
People Dergisi Araştırıyor

24.30
Ölümcül Bağlılık

01.25
Büyük İhanet

02.35
Kayıp

03.20
Zaman Avcıları

04.05
Emlak Avcıları

04.30
Ya Sev Ya Sat

05.15
Küçük Ev Büyük Aile

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