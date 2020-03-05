Sessiz Katil belgeseli ne zaman yayınlanacak? İşte TLC 5-6 Mart yayın akışı

Çin'in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsü şu ana kadar 80 binin üzerinde insanı etkiledi. Hızlı bir şekilde 50 ülkeye yayılan virüs, çağımızın en büyük salgını olabilir mi? Bu öldürücü virüs nasıl durdurulabilir? Her geçen gün hasta sayısı artarken alınan önlemler yeterli mi? Tüm dünyada tedirginliğe neden olan coronavirüsü ile ilgili tüm bilgileri ve çarpıcı gerçekleri mercek altına alan Koronavirüs: Sessiz Katil belgeseli, 6 Mart Cuma saat 20.30’da TLC’de.

Tüm dünyaya yayılan bu virüs çağımızın en büyük salgını olabilir mi? 😷 #Koronavirüs Sessiz Katil Cuma 20.30 TLC'de. pic.twitter.com/XPh1JYkPUJ — TLC Türkiye (@TLC_Turkiye) March 3, 2020

5 MART TLC YAYIN AKIŞI



06.00

Rüya Gibi Evler



06.30

Bu Nasıl Restoran



07.30

Adalet



08.30

Kupon Çılgınlığı



09.30

Ya Sev Ya Sat



10.30

Ufak Tefek Evler



11.00

Emlak Avcıları



12.00

Kayıp



13.00

Ağır Ailem



15.00

Kalabalık Aile



16.00

Gelinliğe Evet De



17.00

Bu Nasıl Restoran



18.00

Ufak Tefek Evler



18.30

Emlak Avcıları



19.30

Ya Sev Ya Sat



20.30

Ne Yediğini Biliyorum



21.30

Benim Tuhaf Alışkanlığım



22.30

Tam Paçayı Kurtarıyordum Ki...



23.30

People Dergisi Araştırıyor



24.30

Ölümcül Bağlılık



01.25

Büyük İhanet



02.35

Kayıp



03.20

Kupon Çılgınlığı



04.05

Emlak Avcıları



04.30

Ya Sev Ya Sat



05.15

Küçük Ev Büyük Aile



6 MART TLC YAYIN AKIŞI

06.00

Rüya Gibi Evler



06.30

Bu Nasıl Restoran

07.30

Adalet

08.30

Zaman Avcıları

09.30

Ya Sev Ya Sat

10.30

Ufak Tefek Evler

11.00

Emlak Avcıları



12.00

Kayıp

13.00

Ağır Ailem

15.00

Kalabalık Aile

16.00

Gelinliğe Evet De

17.00

Bu Nasıl Restoran

18.00

Ufak Tefek Evler

18.30

Emlak Avcıları

19.30

Ya Sev Ya Sat

20.30

Koronavirüs Sessiz Katil

21.30

Tam Paçayı Kurtarıyordum Ki...

23.30

People Dergisi Araştırıyor

24.30

Ölümcül Bağlılık

01.25

Büyük İhanet

02.35

Kayıp

03.20

Zaman Avcıları

04.05

Emlak Avcıları

04.30

Ya Sev Ya Sat

05.15

Küçük Ev Büyük Aile