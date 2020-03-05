Sessiz Katil belgeseli ne zaman yayınlanacak? İşte TLC 5-6 Mart yayın akışı
TLC’nin bu haftaki yayın akışında corona virüsü belgeseli dikkat çekti. ‘Tüm dünyaya yayılan bu virüs çağımızın en büyük salgını olabilir mi?’ sorusuyla yola çıkan belgesele 'Sessiz Katil' ismi verildi. Peki, Corona virüsü belgesi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte TLC 5-6 Mart yayın akışı...
Çin'in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsü şu ana kadar 80 binin üzerinde insanı etkiledi. Hızlı bir şekilde 50 ülkeye yayılan virüs, çağımızın en büyük salgını olabilir mi? Bu öldürücü virüs nasıl durdurulabilir? Her geçen gün hasta sayısı artarken alınan önlemler yeterli mi? Tüm dünyada tedirginliğe neden olan coronavirüsü ile ilgili tüm bilgileri ve çarpıcı gerçekleri mercek altına alan Koronavirüs: Sessiz Katil belgeseli, 6 Mart Cuma saat 20.30’da TLC’de.
Tüm dünyaya yayılan bu virüs çağımızın en büyük salgını olabilir mi? 😷 #Koronavirüs Sessiz Katil Cuma 20.30 TLC'de. pic.twitter.com/XPh1JYkPUJ— TLC Türkiye (@TLC_Turkiye) March 3, 2020
5 MART TLC YAYIN AKIŞI
06.00
Rüya Gibi Evler
06.30
Bu Nasıl Restoran
07.30
Adalet
08.30
Kupon Çılgınlığı
09.30
Ya Sev Ya Sat
10.30
Ufak Tefek Evler
11.00
Emlak Avcıları
12.00
Kayıp
13.00
Ağır Ailem
15.00
Kalabalık Aile
16.00
Gelinliğe Evet De
17.00
Bu Nasıl Restoran
18.00
Ufak Tefek Evler
18.30
Emlak Avcıları
19.30
Ya Sev Ya Sat
20.30
Ne Yediğini Biliyorum
21.30
Benim Tuhaf Alışkanlığım
22.30
Tam Paçayı Kurtarıyordum Ki...
23.30
People Dergisi Araştırıyor
24.30
Ölümcül Bağlılık
01.25
Büyük İhanet
02.35
Kayıp
03.20
Kupon Çılgınlığı
04.05
Emlak Avcıları
04.30
Ya Sev Ya Sat
05.15
Küçük Ev Büyük Aile
6 MART TLC YAYIN AKIŞI
06.00
Rüya Gibi Evler
06.30
Bu Nasıl Restoran
07.30
Adalet
08.30
Zaman Avcıları
09.30
Ya Sev Ya Sat
10.30
Ufak Tefek Evler
11.00
Emlak Avcıları
12.00
Kayıp
13.00
Ağır Ailem
15.00
Kalabalık Aile
16.00
Gelinliğe Evet De
17.00
Bu Nasıl Restoran
18.00
Ufak Tefek Evler
18.30
Emlak Avcıları
19.30
Ya Sev Ya Sat
20.30
Koronavirüs Sessiz Katil
21.30
Tam Paçayı Kurtarıyordum Ki...
23.30
People Dergisi Araştırıyor
24.30
Ölümcül Bağlılık
01.25
Büyük İhanet
02.35
Kayıp
03.20
Zaman Avcıları
04.05
Emlak Avcıları
04.30
Ya Sev Ya Sat
05.15
Küçük Ev Büyük Aile
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