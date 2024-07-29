Sesi bile hafızalara kazındı... Yıllar önce ana haber sunuyordu... Bugün en acı haberin kahramanı oldu

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Bu sözler tiyatro ve TV dünyasına damgasını vuran Kenan Işık'ın bundan tam 24 yıl önce verdiği bir röportajdan...

Kendisi her ne kadar geçmişe dönüp bakmayı sevmediğini söylese de o artık milyonlarca seveninin hafızasında, etkileyici ses tonu, rol aldığı oyun ve dizilerdeki görüntüsüyle kalacak.

10 YIL BOYUNCA MÜCADELE ETTİ

2014 yılında geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından bitkisel hayata giren Işık, 10 yıllık mücadelesinin sonunda hayata veda etti.

Her ne kadar sağlık durumu çok umut vermese de ondan gelen bu acı haber sadece ailesini değil sevenlerini de yasa boğdu.

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ORTAOKUL YILLARINDA TİYATRO AŞKINA TUTULDU

Kenan Işık'ın hayat öyküsü 1 Ekim 1947 günü Malatya'da başlad. Devlet Demir Yolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olarak doğdu Işık. Oyunculuğa olan ilgisi henüz ortaokul yıllarında başladı.

Daha o dönemde Malatya Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya adım attı. Ama sadece o kadarla kalmadı. Yine o yıllarda Meydan Sahnesi'nde de oyunculuk deneyimini artırdı.

Işık, yine de eğitimini bir kenara bırakmadı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.

1972 YILINDA DEVLET TİYATROLARI'NA GİRDİ

Buna rağmen kariyerinin gelişimini tiyatro sevgisi belirledi. 1972 yılında Devlet Tiyatroları'na girdi.

Kenan Işık sadece oyuncu olarak değil oyun yazarı olarak da tiyatro sanatına emek verdi. Seslendirme yaptı, sinema filmlerinde oynadı.

Kenan Işık 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni oldu. Bu görevini uzun süre devam ettirdi. Büyük usta 2000 yılında tiyatrodan emekli oldu.

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GENÇ KUŞAKLARI EĞİTTİ

Elbette bundan sonra da köşesine çekilmedi. Birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı. Özel bir üniversitede tiyatronun genç kuşaklarını eğitti.

Işık tiyatroya yıllarını verdi ama daha geniş kitleler tarafından tanınması, TV aracılığıyla oldu.

OYNADIĞI DİZİLERLE HAFIZALARA KAZINDI... ANA HABER SUNDU

2001 ile 2002 yılları arasında dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Dadı'da rol aldı. Başrollerini Haldun Dormen ve Gülben Ergen ile paylaştığı bu dizi ile milyonlarca seyircinin hafızasına bir daha silinmeyecek şekilde kazındı.

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Düzgün diksiyonu ve etkileyici ses tonu nedeniyle dikkat çekti ve bir süre ana haber sunuculuğu yaptı. O sırada takvimler 2005 yılını gösteriyordu.

OYUNCULUKTAN AYRI KALAMADI

Fakat bu deneyimi kısa sürdü. Çünkü ana haber sunuculuğunu bırakıp tekrar oyunculuğa döndü.

Kenan Işık'ın ekrandaki unutulmazlarından biri de Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma oldu. Işık'ın o yarışmadaki özgün sunumu hiç unutulmadı.

Hayatının ve kariyerinin en verimli döneminde geçirdiği bir talihsizlik Kenan Işık'ı hem seyircisinden hem de hayattan kopardı.

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İKİ ERKEK ÇOCUK BABASI

21 Mart 2014 günü sunaya girdi Işık. Daha sonra fenalaşarak düştü ve başını yere çarptı. Beyin kanaması geçiren Kenan Işık, ameliyata alındı ama bitkisel hayata girdi.

Oyunlarıyla, dizileriyle ve sunuculuğuyla hafızalara kazınan Kenan Işık, 10 yıllık mücadelesini kaybetti ve bu dünyadan ayrıldı.

Işık, hayatı boyuncu iki kez evlendi. İlk evliliğini 1973 yılında Gülbin Ok ile yaptı. Bu evlilik 7 yıl sürdü. Beril Işık ile yaptığı ikinci evliliğinden ise iki tane erkek çocuğu dünyaya geldi.