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Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... 'Eşyalarımın yükünden kurtuldum'

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#Mel Gibson#Anthony Hopkins#Hollywood
Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 14:40

ABD'nin Los Angeles kenti günlerdir kelimenin tam anlamıyla cayır cayır yanıyor... Belki de bu konuyu bu kadar gündemde tutan ayrıntı, ülkenin tarihinde görülen bu en büyük felaketlerden birinin, başta Hollywood ünlüleri olmak üzere dünyanın en varlıklı insanlarının yaşadığı bölgeyi vurmuş olması.

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Yangın nedeniyle Hollywood'un birçok ünlüsü yıllarca döktüğü alın terinin karşılığı olan servet değerindeki evlerini kaybetti.

Dile kolay... Milyonlarca kişinin filmlerini izlediği ünlülerin milyon dolarlık malikaneleri küle döndü... Yıllar boyunca kamera karşısında en çaresiz durumlardan bile kurtulmayı başaran ünlüler bu kez bir kenti yutan alevlere boyun eğdi.

Şanslı olan bazıları dışında birçok Hollywood ünlüsü, yıllarca çalışıp satın aldığı milyonluk lüks malikanelerinin alevlere teslim oluşunu çaresiz bakışlarla izledi.

Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

Üstelik birçoğu canını kurtarmak için sadece üzerindeki kıyafetler ve alabildiği birkaç eşyasıyla evinden kaçtı. Özetle o evlerde bulunan her şey ama aklınıza gelebilecek her şey yandı gitti, kül oldu bitti.

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Eski fotoğraflar, ödüller, senaryoların bulunduğu bilgisayarlar ya da dosyalar, ünlü modacıların imzasını taşıyan kıyafetler ve eğer başka bir yerde saklamıyorlarsa sahip oldukları mücevherler.

Tabii ki bu durum hayatlarını büyük bir ayrıcalık ve lüks içinde sürdüren Hollywood ünlüleri için büyük bir şok oldu. Birçoğu artık teselliyi hem kendisinin hem de sevdiklerinin hayatta kalmasında buluyor.

Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

ÜNLÜ OYUNCU YANGINDA ARKADAŞINI KAYBETTİ
Ama içlerinden biri bu konuda şanslı değil. Büyük yangın onu gerçekten çok kötü vurdu. Çünkü kamera karşısına geçip anlattığına göre yangında bir arkadaşını kaybetti.

Bu gözü yaşlı ünlü, uzun süredir eski kocası Ben Affleck'in Jennifer Lopez ile boşanması sırasında ona verdiği destekle konuşulan Jennifer Garner…

Ünlü oyuncu, TV ekranlarından yaptığı açıklamada yangının bir kadın arkadaşının hayatına mal olduğunu söyledi. O sırada gözyaşlarını tutamayan Garner, "Bir arkadaşımı kaybettim. Bu bizim için çok hassas durum. Bu yüzden bu konu hakkında şu anda konuşmam gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

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Garner, hayatını kaybeden arkadaşının yanan evinden vaktinde çıkamadığını da sözlerine ekledi.

Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

İŞ İÇİN ŞEHİR DIŞINDAYDI... GERİ DÖNDÜĞÜNDE EVİNDEN GERİYE KALAN KÜLLERİ BULDU
Sosyetik güzel Paris Hilton ise Malibu'daki okyanus manzaralı evini bu yangına kurban verdi. Hatta kendisi alevler yaklaşırken ailesiyle birlikte kaçtığı evinin yandığını TV haberlerinde gördü.

O bölgedeki alevler kontrol altına alındığında gidip bir yıkıntıya dönen evinde video bile çekti. Sonra da onu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ama elbette bu büyük yangında evini kaybeden tek ünlü Hilton değil.

Yıllardır sinema sanatına emek veren Mel Gibon da bunlardan biri. Üstelik Gibson, gittiği bir podcast kaydından dönüşte evinin yerinde yeller estiğini gördü.

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Emektar oyuncunun Malibu'da bulunan 14.5 milyon dolarlık malikanesinden geriye kendi deyimiyle "tam anlamıyla hiçbir şey" kalmadı.

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Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum


KİŞİSEL TARİHİNİN BÜTÜN İZLERİ SİLİNDİ
69 yaşındaki oyuncu, Los Angeles alevlere teslim olduğu sırada bir iş nedeniyle Austin Texas'ta bulunuyordu. Kendisi, Joe Rogan'ın podcast yayınının kaydı için gittiği bu kentteydi ama aklı yangın çıktığını bildiği kendi mahallesindeydi.

O anları da şöyle anlattı Gibson: "Bir yandan yayın için konuşurken diğer yandan da kendimi huzursuz hissediyordum. Çünkü mahallemin yandığını biliyordum. Evimin hala orada olup olmadığını düşünüyordum."

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Tabii ki sonra evine döndüğünde bir de baktı ki o milyon dolarlık malikanesi artık yerinde değil. Geriye sadece yıkıntılar, kül ve duman kaldı ünlü oyuncunun gösterişli malikanesinden.

Cesur Yürek filmiyle hafızalara kazınan Gibson elinden kayıp gidenlerin maddi şeyler olduğunu belirtip "Yine de bu yıkıcı bir durum. Biliyorsunuz uzun zamandır orada yaşıyordum" diyerek kişisel tarihinin bütün izlerinin silindiğini ifade etti.

Bu arada yine de umutsuzluk göstermedi Mel Gibson. Bu zor zamanda bile gülümseyerek "Eşyalarımın yükünden kurtuldum. Çünkü hepsi yanıp kül oldu' dedi.

Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

Mel Gibson'ın gösterişli malikanesini alevler yuttu... 

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Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

Mel Gibson, 28 yıl evli kaldığı eski karısı Robyn Moore'dan 2009 yılında boşanırken o zamana kadar edindiği servetinin yarısını ona vermişti. Şimdi de milyon dolarlık malikanesini kaybetti. Her ne kadar bu durum sarsıcı olsa da ünlü oyuncu yine de umudunu kaybetmiş değil.

Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

KIZINA MİRASTAN AZ HAK VERMİŞTİ... MİLYONLUK MALİKANE ONA DA YAR OLMADI
Pacific Pelisades yangınında evini kaybedenlerden biri de Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biri olan Aaron Spelling'in eşi Candy.

Kızı Tori Spelling'e babasından kalan milyon dolarlık mirasın çok komik bir kısmını veren, bu yüzden arası açılan Candy Spelling'in rahmetli kocasının çok sevdiği Malibu'daki evini alevler yuttu.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Tori Spelling babasının mirasının bütün kontrolü annesinde olduğu için kocası Dean McDermott'tan boşanırken önce ucuz bir yol kenarı motelde kalmış sonra bir karavan parkına yerleşmişti.

Kızı kelimenin tam anlamıyla sokakta kaldığı sırada onunla çok ilgilenmeyen Candy, büyük yangında kendisinin de çok sevdiği bu mülkü kaybetti.

Konu hakkında "Büyük bir şaşkınlık içindeyim ve ailemizin bu büyük kaybını sindirmeye çalışıyorum" dedi Candy Spelling.

Yıllar önce ölen kocası Aaron Spelling'in okyanus kıyısındaki bu mülkü çok sevdiğini hatırlatan Candy Spelling'in elinde de artık sadece orada yaşadıklarının anısı kaldı... Bu konuda da "Bu anılar için sonsuzca minnettarım. Bu anıların her biri insanın sahip olabileceği harika birer hediye" dedi.

Bu arada yanan bu evin değerinin 23 milyon dolar olduğunu da hatırlatalım.

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Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

Candy Spelling, kocasından kalan büyük mirastan kızı Tori'ye çok az bir miktar vermişti. Ama şimdi o mirasın bir parçası olan evi yandı. 

Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

87 YAŞINDAKİ OYUNCU BİLGECE TEPKİ VERDİ
Los Angeles civarını yakıp kül eden felakette mülkünü kaybedenlerden biri de deneyimli oyuncu Anthony Hopkins.

87 yaşındaki Galli oyuncu o sırada Los Angeles'ta değildi. Elbette evinin başına gelenleri öğrendi.

Hopkins için de bu büyük bir kayıp oldu. Deneyimli oyuncu yine de bunca yaşamışlığının getirdiği bir bilgelikle olaya yaklaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hepimiz bu yangınların yarattığı yıkından kurtulmaya çalışıyoruz" diye yazdı.

Hemen ardından da "Bu felaket bize yanımızda götürebileceğimiz tek şeyin birbirimize vereceğimiz sevgi olduğunu gösterdi" diye de ekledi.

Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

Hopkins'in evi yangından önce böyle görünüyordu.

Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

Ondan geriye de yıkıntılar kaldı. 

Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

'NEYSE Kİ SAKSI SAĞLAM KALDI'
Bir dönem TV ekranlarında fırtınalar estiren Heidig Montag ile kocası Spencer Pratt de yangında evlerini kaybetti.

Sonradan aleVler kontrol altına alınınca neler olup bittiğine bakmak için geri döndüler. Gördükleri manzara ise Heidig Montag'I gözyaşlarına boğdu.

Çünkü iki çocuklarıyla birlikte yaşadıkları ve nice anıları olan o evden geride birçok örnekte olduğu gibi sadece üzerinden hala duman tüten yıkıntılar kalmışı. Heidi Montag onca yıkıntı arasında evlerinden sağlam kalan tek şeyin ise bir saksı olduğunu sosyal medyadan "İyi haber" diyerek duyurdu.

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Servetinin yarısını eski karısına kaptırmıştı... Ünlü oyuncu işe gitti, döndüğünde artık bir evi yoktu... Eşyalarımın yükünden kurtuldum

Heidi Montag ile Spencer Pratt'ın evinden geriye sadece bir saksı sağlam kalmış.

 

 

 

 

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#Mel Gibson#Anthony Hopkins#Hollywood

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