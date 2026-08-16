Servetimiz 'Haysiyet'imiz

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KANAL D’nin yeni dizisi ‘Haysiyet’in ilk tanıtımında yer alan sözler sosyal medyada çok konuşuldu. Sadık karakterine hayat veren Kerem Alışık’ın sesinden “Bizim de bir servetimiz var, o da haysiyetimiz” sözü izleyicilerin hafızasında şimdiden yer etti. Tanıtımda yer alan, “Yorgunum dersin, ‘omzunda yük mü taşıdın’ derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır” sözleri de hayatın görünmeyen ağırlığına vurgu yaparken, “Sonra biri gelir, yüreğinin kapıları sonuna kadar açılır. Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyet ise boyun eğmemeyi öğretir” sözleriyle aşk ve haysiyet kavramlarının hayattaki karşılığına dikkat çekti.





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AĞIR OLAN VAZGEÇTİKLERİNDİR

Tanıtımın en çarpıcı cümlelerinden biri de “Tam bir ömür yük taşımakla geçer. Ama asıl ağır olan taşıdıkların değil, vazgeçtiklerindir” sözleri oldu. Tanıtımın finalinde duyulan, “Bu hikâyede kimsenin başı yere bakmayacak. Bu göz göze bakan bir hikâye olacak” cümlesi ise karakterlerin hayata karşı duruşunu özetledi.

EYLÜLDE KANAL D’DE

Onur, aile, aşk ve hayata tutunma mücadelesini güçlü bir hikâyeyle ekrana taşımaya hazırlanan ‘Haysiyet’, eylül ayında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.