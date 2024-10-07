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Servet Operasyonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Servet Operasyonu (Operation Fortune) hikayesi...

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Servet Operasyonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Servet Operasyonu (Operation Fortune) hikayesi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 16:55

Servet Operasyonu filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 2023 yılında vizyona giren filmin kadrosunda Jason Statham, Aubrey Plaza ve Cary Elwes yer alıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikâyesine odaklanıyor. Peki Servet Operasyonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Servet Operasyonu (Operation Fortune) filmi yeniden TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Çekimlerinin bir kısmı Türkiye’de gerçekleştirilen filmin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor.

SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU

Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

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SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Jason Statham - Orson Fortune
Aubrey Plaza
Bugzy Malone
Josh Hartnett - Danny Francesco
Cary Elwes - Nathan Jasmine
Hugh Grant - Greg Simmonds
Lourdes Faberes - Emilia
Max Beesley - Ben Harris
Eddie Marsan - Knighton
Kaan Urgancıoğlu - Casa

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#Servet Operasyonu#Servet Operasyonu Konusu#Servet Operasyonu Oyuncuları

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