Servet Operasyonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Servet Operasyonu (Operation Fortune) hikayesi...

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Servet Operasyonu (Operation Fortune) filmi yeniden TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Çekimlerinin bir kısmı Türkiye’de gerçekleştirilen filmin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor.
SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU
Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.
SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Jason Statham - Orson Fortune
Aubrey Plaza
Bugzy Malone
Josh Hartnett - Danny Francesco
Cary Elwes - Nathan Jasmine
Hugh Grant - Greg Simmonds
Lourdes Faberes - Emilia
Max Beesley - Ben Harris
Eddie Marsan - Knighton
Kaan Urgancıoğlu - Casa