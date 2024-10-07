Servet Operasyonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Servet Operasyonu (Operation Fortune) hikayesi...

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Servet Operasyonu (Operation Fortune) filmi yeniden TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Çekimlerinin bir kısmı Türkiye’de gerçekleştirilen filmin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor.

SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU

Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

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SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Jason Statham - Orson Fortune

Aubrey Plaza

Bugzy Malone

Josh Hartnett - Danny Francesco

Cary Elwes - Nathan Jasmine

Hugh Grant - Greg Simmonds

Lourdes Faberes - Emilia

Max Beesley - Ben Harris

Eddie Marsan - Knighton

Kaan Urgancıoğlu - Casa