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Sertab Erener: Eurovision rüya gibiydi

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#Sertab Erener#Eurovision#Everyway That I Can
Sertab Erener: Eurovision rüya gibiydi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:31

İSVEÇ’in Malmö şehrinde düzenlenen 68. Eurovision Şarkı Yarışması’nın ikinci yarı finalinde konuk sanatçı olarak sahneye çıkan Sertab Erener, gecenin ardından hislerini paylaştı.

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 2003’te yarışmada Türkiye’ye birincilik getiren şarkısı “Everyway That I Can”i bir kez daha seslendiren sanatçı, salondaki seyircilerin hep bir ağızdan kendisine eşlik etmesi karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyledi:

“O salondaki binlerce kişiyle şarkı söylemek rüya gibiydi. Yıllar sonra tekrar Eurovision sahnesinde olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu gece sanki yarışma gecemiz gibi heyecanla ekran başında beni izleyen herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda ülkemizin Eurovision’da olması en büyük dileğim.” 

Sertab Erener: Eurovision rüya gibiydi

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#Sertab Erener#Eurovision#Everyway That I Can

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