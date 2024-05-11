Sertab Erener: Eurovision rüya gibiydi

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2003’te yarışmada Türkiye’ye birincilik getiren şarkısı “Everyway That I Can”i bir kez daha seslendiren sanatçı, salondaki seyircilerin hep bir ağızdan kendisine eşlik etmesi karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyledi:

“O salondaki binlerce kişiyle şarkı söylemek rüya gibiydi. Yıllar sonra tekrar Eurovision sahnesinde olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu gece sanki yarışma gecemiz gibi heyecanla ekran başında beni izleyen herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda ülkemizin Eurovision’da olması en büyük dileğim.”