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Sertab Erener: Ego sahnede değil, hayatta

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#Sertab Erener#Şebinkarahisar Doğayı Ve Hayvanları Koruma Derneği#İzmir
Sertab Erener: Ego sahnede değil, hayatta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 07:33

SERTAB Erener önceki akşam NETTALKS’un İzmir’de İstinyeArt %100 Performans Arena’da düzenlenen etkinliğinde sahne alarak sokak hayvanlarının sesi oldu.

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Geceden elde edilen tüm gelir, Şebinkarahisar Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışlandı. Erener, hem profesyonel hem de kişisel hayatında dengeyi nasıl kurduğunu şu sözlerle anlattı:

“Sahne, benim egomun parladığı yer. Ama bu egoyu sahneden indiğimde bir kenara bırakıyorum.” Sanatçı, müzik yapmanın kendisi için bir terapi olduğunu da dile getirdi: “Her şarkıda kendi hikâyemin bir parçasını anlatıyorum. Müziğin bedenimdeki bütün hücrelerde dolaşıyor olması sessiz bir terapi gibi. Bu sürecin sonunda hislerimi dışa vurmak beni iyileştiriyor.” Sertab Erener, zamanla sadeleştiğini belirtti ve “Kendime döndüm. Mutluluğu minimalizmde buldum” açıklamasını yaptı.

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#Sertab Erener#Şebinkarahisar Doğayı Ve Hayvanları Koruma Derneği#İzmir

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