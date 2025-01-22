Sertab Erener: Ego sahnede değil, hayatta

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Geceden elde edilen tüm gelir, Şebinkarahisar Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışlandı. Erener, hem profesyonel hem de kişisel hayatında dengeyi nasıl kurduğunu şu sözlerle anlattı:

“Sahne, benim egomun parladığı yer. Ama bu egoyu sahneden indiğimde bir kenara bırakıyorum.” Sanatçı, müzik yapmanın kendisi için bir terapi olduğunu da dile getirdi: “Her şarkıda kendi hikâyemin bir parçasını anlatıyorum. Müziğin bedenimdeki bütün hücrelerde dolaşıyor olması sessiz bir terapi gibi. Bu sürecin sonunda hislerimi dışa vurmak beni iyileştiriyor.” Sertab Erener, zamanla sadeleştiğini belirtti ve “Kendime döndüm. Mutluluğu minimalizmde buldum” açıklamasını yaptı.