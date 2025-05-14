Sert adamlık onu yordu... Ünlü oyuncu kötü haberi kendisi verdi: Sağlığım bozuluyor ve daha da kötüye gidecek

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Adını magazin sayfalarında görmek pek mümkün değil. Dünya çapında bir oyuncu olmasına rağmen kameralardan, fotoğraf makinelerinden kaçarak yaşamaya çalışıyor.

İlerleyen yaşına aldırmıyor, zor sahneleri, aksiyon filmlerini ve onu mesleki anlamda zorlayacak işleri çok sevip altından kalmak için çok uğraşıyor.

Yine de artık yıllardır mesleği için zorladığı bedeninin alarm vermeye başladığını ve birçok sağlık sorunu yaşadığını söylüyor İngiliz yıldız Tom Hardy…

Artık “orta yaşlı” olmayı kabullendiğini ve vücudunun sanki parçalara ayrılmaya başladığını itiraf eden ünlü oyuncu verdiği son röportajda sağlık sorunlarından dert yandı.

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47 yaşındaki Hary röportaja başlarken “Bugün başım döndü. Bir ilaç içtim bu yüzden daha iyi hissediyorum ama röportajlarda ya da birileriyle sohbet ederken insan kötü hissettiğini zaten söyleyemiyor” dedi.

Tom Hardy daha sonra, bir aksiyon yıldızı olarak geçirdiği yılların ardından karşılaştığı diğer sağlık sorunlarını açıklamadan önce röportaj sırasında bayılma olasılığı hakkında şaka yaptı.

“İki diz ameliyatı geçirdim, bel fıtığım var, siyatiğim de var” dedikten sonra durmayan ünlü oyuncu “Ve bende şey de var... plantar fasiit mi? Nereden çıktı bu? Ve neden? Neden?!” diye adeta isyan etti (Hardy’nin bahsettiği plantar fasit topuk kemiğinin ayak parmaklarına bağlayan ayağın alt kısmındaki lifli dokunun iltihaplanması hastalığı).

Yıldız isim kalçasındaki tendonların da koptuğunu söyledi.

“Sanki her şey paramparça oluyor ve daha iyiye gitmeyecek” diyen Tom Hardy tıbbi gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekirse kök hücre tedavisi gibi tedavileri deneyebileceğini de söyledi.

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Yaşadığı zorluklara rağmen Hardy formunu jiu-jitsu yaparak korumaya devam ettiğini söyledi. Ama bunu yaparken de korktuğunu saklamadı: “Sonuçta erkeklerden korkuyorum çünkü onlardan çok fazla var ve her zaman sizden daha güçlü biri oluyor.”

Özel hayatı konusunda her zaman ketum davranan ve pek ortalıklarda görünmeyi sevmeyen, sosyal medyadan da kişisel paylaşımlar yapmayan Tom Hardy iki kez evlendi ve üç de çocuğu var.

17, 10 ve 7 yaşlarında üç oğlu olan Tom Hardy baba olduktan sonra işlerinin ikinci plana düştüğünü söylemiş ve artık evinde daha çok vakit geçiren bir adama dönüştüğünü anlatmıştı.