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Serra Pirinç, ‘Hazal’ karakterini anlattı: Cesur ve inatçı

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#Serra Pirinç#Yalan#Kanal D
Serra Pirinç, ‘Hazal’ karakterini anlattı: Cesur ve inatçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 07:21

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Yalan’da rol alan Serra Pirinç, canlandırdığı ‘Hazal’ karakterini anlattı: “İnatçı ve tuttuğunu koparan yapısı beni çok etkiledi.”

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Kanal D’de ekrana gelen ‘Yalan’ dizisinin ‘Hazal’ı Serra Pirinç, Women’s Shine dergisinin kasım sayısına kapak oldu. Dergiye verdiği röportajda karakterden çok etkilendiğini dile getiren genç oyuncu, “Hazal’ın inatçı ve tuttuğunu koparan bir yapısı var. Bu özellikleri beni çok etkiledi. Ama ayrıştığımız bir nokta var; ben çoğu zaman sonunu düşünürken, Hazal daha cesurca hareket edebiliyor” dedi.

Serra Pirinç, ‘Hazal’ karakterini anlattı: Cesur ve inatçı

OYUNCULUKTAN ASLA SIKILMAM

Oyunculuğa olan ilgisinin çocuk yaşta başladığını anlatan Serra Pirinç, bu mesleğin kendisini tatmin ettiğini söyledi: “Her projede farklı bir karaktere hayat vermek bana yenilik katıyor. Oyunculuktan asla sıkılmayacağıma eminim. Eğer oyuncu olmasaydım anaokulu öğretmeni olurdum ama bir süre sonra sıkılırdım, biliyorum.”

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KAVUŞAMAZSA AŞK OLUR

Serra Pirinç röportajında aşk hakkında da konuştu: “Kavuşamazsan aşk olur derler ya, bu doğru bence. İlişkide en önemli olan şey; saygı, sevgi ve güven. Bu üçü olmadan sağlıklı bir ilişki yürütmek zor.”

 

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#Serra Pirinç#Yalan#Kanal D

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