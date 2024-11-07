Serra Pirinç, ‘Hazal’ karakterini anlattı: Cesur ve inatçı

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Kanal D’de ekrana gelen ‘Yalan’ dizisinin ‘Hazal’ı Serra Pirinç, Women’s Shine dergisinin kasım sayısına kapak oldu. Dergiye verdiği röportajda karakterden çok etkilendiğini dile getiren genç oyuncu, “Hazal’ın inatçı ve tuttuğunu koparan bir yapısı var. Bu özellikleri beni çok etkiledi. Ama ayrıştığımız bir nokta var; ben çoğu zaman sonunu düşünürken, Hazal daha cesurca hareket edebiliyor” dedi.

OYUNCULUKTAN ASLA SIKILMAM

Oyunculuğa olan ilgisinin çocuk yaşta başladığını anlatan Serra Pirinç, bu mesleğin kendisini tatmin ettiğini söyledi: “Her projede farklı bir karaktere hayat vermek bana yenilik katıyor. Oyunculuktan asla sıkılmayacağıma eminim. Eğer oyuncu olmasaydım anaokulu öğretmeni olurdum ama bir süre sonra sıkılırdım, biliyorum.”

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KAVUŞAMAZSA AŞK OLUR

Serra Pirinç röportajında aşk hakkında da konuştu: “Kavuşamazsan aşk olur derler ya, bu doğru bence. İlişkide en önemli olan şey; saygı, sevgi ve güven. Bu üçü olmadan sağlıklı bir ilişki yürütmek zor.”