Serra Pirinç: Hazal ile tek ortak noktamız...

Haberin Devamı

İNATÇILIĞIMIZ BENZİYOR

Serra Pirinç, Beste Sırapınar’ın sorularına samimi yanıtlar verirken daha önce böyle kötü bir karakteri oynamadığını açıkladı. Hazal’ın kötülüğünün kendisini hafiften çektiğini anlatan Pirinç, “Ortak noktanız var mı?” sorusuna “Sevginin iyileştirici bir gücü olduğuna inanıyor. Tek ortak noktamız da bu herhalde. Bir de inatçılığım benziyor.” cevabını verdi.

BABAYA MEYDAN OKUMA

Oyuncu olmak istediğinde en büyük meydan okumasını babasına karşı yaptığını dile getiren Pirinç, “Oyuncu olmak istediğimi söylediğim zaman babam ‘Yok.’ dedi. Ben de ‘Desteklersen mutlu olurum desteklemesen de sen bilirsin.’ dedim. Bir ara küstük sonra barıştık. Benim dediğim oldu kendisi de desteklemeye başladı.” dedi.

Haberin Devamı

İNSANLAR ZOR

Pirinç, “7 sene olmuş bu sektöre gireli. 7 senede seni en zorlayan şey ne oldu?” sorusuna “İnsanlar. Dışarıdan bakıldığında yaptığımız iş çok kolaymış gibi gözüküyor ama hiç öyle değil çok zor, insanlar zor.” sözleriyle yanıtladı.

BEREN SAAT İDOLÜM

Serra Pirinç, oyunculuklarına hayran olduğu ve birlikte rol almak istediği isimleri şu sözlerle açıkladı: Beren Saat ile kesinlikle oynamak istiyorum çünkü idolüm kendisi. Haluk Bilginer, Tumiçin Esen, Demet Evgar birçok isim vardır ama şu an aklıma gelen bunlar.

Yalan, yeni bölümüyle 21 Eylül Cumartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.