Serra Arıtürk: En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm

Sete pasta getiren Cem Davran, İdil Sivritepe ve Elif Melda Yılmaz, “İyi ki doğdun” şarkısını söyleyerek güzel oyuncunun yeni yaşını kutladı. Arıtürk, pastasının mumlarını üfledikten sonra ekip arkadaşlarına teşekkür etti: “Bu sene benim için çok özel ve güzel bir yıl oldu. En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm diyebilirim. İyi ki varsınız, sizleri iyi ki tanıdım. Bu kadar kısa zamanda aile gibi olduk. Çok teşekkür ederim.” İlgiyle izlenen “Aşkın Tarifi” dizisinin yeni bölümü, pazartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

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