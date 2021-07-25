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Televizyon
Haber Giriş: 25.07.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Serra Arıtürk: En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm

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Serra Arıtürk: En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm

KANAL D’nin sevilen dizisi “Aşkın Tarifi”nin başrol oyuncusu Serra Arıtürk’e ekip arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Sete pasta getiren Cem Davran, İdil Sivritepe ve Elif Melda Yılmaz, “İyi ki doğdun” şarkısını söyleyerek güzel oyuncunun yeni yaşını kutladı. Arıtürk, pastasının mumlarını üfledikten sonra ekip arkadaşlarına teşekkür etti: “Bu sene benim için çok özel ve güzel bir yıl oldu. En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm diyebilirim. İyi ki varsınız, sizleri iyi ki tanıdım. Bu kadar kısa zamanda aile gibi olduk. Çok teşekkür ederim.” İlgiyle izlenen “Aşkın Tarifi” dizisinin yeni bölümü, pazartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

Serra Arıtürk: En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm

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