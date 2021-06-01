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Televizyon
Haber Giriş: 01.06.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Serra Arıtürk: Çok güzel bir uyum yakaladık

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Serra Arıtürk: Çok güzel bir uyum yakaladık

Kanal D’nin 7 Haziran Pazartesi günü izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan dizisi “Aşkın Tarifi”nin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk çekim aralarında keyifli dakikalar geçiriyor.

Kadir Doğulu’nun çok iyi bir partner olduğunu söyleyen Arıtürk, “Kadir ile kısa süredir tanışmamıza rağmen çok güzel bir uyum yakaladık. Sette bütün oyuncu arkadaşlarımızla eğlenceli anlar yaşıyoruz. Çekimler sırasında mutfakta çok zaman geçiriyoruz. Bazı zamanlar yemek kokuları bizi mest ediyor. Çoğu zaman Kadir ile aynı anda birbirimize bakıp acıktık deyip yemek yemeye başlıyoruz. Artık neredeyse metabolizmalarımız bile aynı çalışıyor” dedi.

Serra Arıtürk: Çok güzel bir uyum yakaladık

Aşkın Tarifi”; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor. Deniz Koloş’un yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan gibi ünlü oyuncular rol alıyor.

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