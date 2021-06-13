Serra Arıtürk ‘Aşkın Tarifi’ için stüdyoya girdi

Dizinin ikinci bölümünde yayınlanacak olan şarkı için stüdyoya giren Arıtürk, “Pandemiden önce bir müzisyen arkadaşım ile ‘Fırtınalar’ şarkısına cover yapmak istemiştik ama kısmet olmadı. Yaklaşık 1.5 sene sonra ilk kez ‘Fırtınalar’ı seslendirmek için stüdyoya girdim. Oyunculuk ve müzisyenlik deneyimimi, aynı projede buluşturmak muhteşem bir duygu. İzleyicimiz bu efsane şarkının rock versiyonunu dinleyecek” dedi.

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