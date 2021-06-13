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Televizyon
Haber Giriş: 13.06.2021 - 08:06 | Son Güncelleme:

Serra Arıtürk ‘Aşkın Tarifi’ için stüdyoya girdi

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Serra Arıtürk ‘Aşkın Tarifi’ için stüdyoya girdi

KANAL D’nin yeni dizisi “Aşkın Tarifi”nde Naz karakterine hayat veren Serra Arıtürk, daha önce Ebru Gündeş’in seslendirdiği “Fırtınalar” şarkısına cover yaptı.

 Dizinin ikinci bölümünde yayınlanacak olan şarkı için stüdyoya giren Arıtürk, “Pandemiden önce bir müzisyen arkadaşım ile ‘Fırtınalar’ şarkısına cover yapmak istemiştik ama kısmet olmadı. Yaklaşık 1.5 sene sonra ilk kez ‘Fırtınalar’ı seslendirmek için stüdyoya girdim. Oyunculuk ve müzisyenlik deneyimimi, aynı projede buluşturmak muhteşem bir duygu. İzleyicimiz bu efsane şarkının rock versiyonunu dinleyecek” dedi.

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