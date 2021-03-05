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Serpil Sarı kimdir? Serpil Sarı, İbo Show konukları arasında
Serpil Sarı gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. 6 Mart İbo Show konukları arasında yer alan Serpil Sarı hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte İbrahim Tatlıses’in eski vokalisti ünlü isim hakkında bilgiler
İbo Show’un bu haftaki konukları arasında yer alan Serpil Sarı, İbrahim Tatlıses’in eski vokalistidir. Mart ayında dünyaya gelmiştir.
Ünlü isim 2010 yılında Tecelli, 2015 yılında Misafir, 2019 yılında Öldüm Öldüm isimli albümlerini çıkarmıştır. İbo Show'un eski bölümlerinde şarkılar seslendirmiştir.